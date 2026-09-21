Partido Auténtico Nacional busca 45 mil firmas tras recibir aval del TE para ser partido

El Partido Auténtico Nacional (PANA) inició este lunes una nueva etapa en su proceso de constitución como colectivo político, luego de que el Tribunal Electoral reconociera oficialmente a la agrupación como partido político en formación.

El reconocimiento fue establecido mediante la Resolución No. 20 del 3 de septiembre de 2026 y publicado en el Boletín Electoral el pasado 16 de septiembre.

Este lunes, el presidente del PANA, Carlos Reyes, informó que la organización recibió la resolución del Tribunal Electoral y que comenzará la recolección de firmas a nivel nacional. Reyes señaló que el colectivo busca alcanzar las 45 mil adhesiones necesarias para continuar con el proceso de formación.

Reyes también comentó que una de las características que, según él, diferencia al movimiento, es que sus integrantes no han ocupado cargos políticos anteriormente.

Entre los temas nacionales que mencionó como parte de las discusiones que el colectivo pretende abordar se encuentran la Ley 462, el proyecto de río Indio, la distribución de los recursos generados por el Canal de Panamá y la inseguridad.

El PANA había presentado su solicitud de formación el 27 de octubre de 2025 y, posteriormente, subsanó las observaciones realizadas por la Secretaría General del Tribunal Electoral.

De las 1,096 firmas presentadas inicialmente por los promotores del colectivo, la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) validó 577. Estas firmas forman parte del proceso para alcanzar las 45,503 adhesiones requeridas para la constitución legal del partido.

La resolución del Tribunal Electoral también reconoce una junta directiva provisional encabezada por Carlos Esteban Reyes Herrera, junto con Ana Zaindeh Romero Muñoz como primera vicepresidenta y Karlo Andre Herrera Villamil como segundo vicepresidente.

El PANA se suma a otras organizaciones que actualmente avanzan en el proceso de formación de nuevos partidos políticos de cara a las elecciones generales de 2029.

Hasta el momento, el Tribunal Electoral registra cinco partidos políticos en formación y otros grupos que han iniciado trámites para constituirse.