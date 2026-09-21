Flores amarillas: Panamá también se suma a la tradición de cada 21 de septiembre

El amarillo tomó protagonismo este 21 de septiembre en las calles de Panamá, donde los ramos de flores se convirtieron nuevamente en uno de los detalles más buscados para celebrar la fecha.

La costumbre de regalar flores amarillas se ha extendido por distintos países de Latinoamérica y tiene una fuerte conexión con la serie argentina “Floricienta”, que ayudó a popularizar esta tradición entre las nuevas generaciones.

Con el paso del tiempo, el gesto adquirió distintos significados. Para muchos, regalar flores amarillas representa cariño, amistad, felicidad, buenos deseos y el inicio de una nueva etapa.