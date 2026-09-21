Flores amarillas: Panamá también se suma a la tradición de cada 21 de septiembre

El amarillo tomó protagonismo este 21 de septiembre en las calles de Panamá, donde los ramos de flores se convirtieron nuevamente en uno de los detalles más buscados para celebrar la fecha.
La costumbre de regalar flores amarillas se ha extendido por distintos países de Latinoamérica y tiene una fuerte conexión con la serie argentina “Floricienta”, que ayudó a popularizar esta tradición entre las nuevas generaciones.
Con el paso del tiempo, el gesto adquirió distintos significados. Para muchos, regalar flores amarillas representa cariño, amistad, felicidad, buenos deseos y el inicio de una nueva etapa.
En Panamá, la tendencia también se ha hecho presente. Desde tempranas horas, vendedores ubicados en semáforos y distintos puntos de la ciudad ofrecieron ramos y arreglos para quienes buscaban sorprender a una persona especial.
Los girasoles y las rosas amarillas figuran entre las variedades más solicitadas, aunque otros tipos de flores también son utilizados para crear arreglos alusivos a la fecha.
Así, una tradición que nació y se popularizó a través de la televisión terminó convirtiéndose en una fecha marcada en el calendario de muchas personas, que cada 21 de septiembre encuentran en un ramo amarillo una manera sencilla de expresar sus sentimientos.
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