MOP destinará B/.9.5 millones en 2027 para subsidiar peajes de la autopista Alberto Motta

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) incluyó B/.9.5 millones en su presupuesto de inversión de 2027 para cubrir el denominado “peaje sombra” de la autopista Alberto Motta, que conecta Madden con Colón. Durante la sustentación presupuestaria ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la institución explicó que el dinero se utiliza para compensar a la concesionaria por la diferencia entre las tarifas cobradas actualmente a los usuarios y los montos reconocidos dentro del contrato. La información surgió durante un interrogatorio de la diputada Yamirelis Chong al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y a la directora de Planificación y Presupuesto de la entidad, Ritzy Aparicio. “¿Qué son los peajes sombra?”, preguntó la diputada al solicitar explicaciones sobre los B/.9.5 millones reflejados en la propuesta presupuestaria. Aparicio respondió que, de acuerdo con la adenda número cinco del contrato de fideicomiso de Madden-Colón, el peaje sombra corresponde a la obligación del Estado, representado inicialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de aportar los recursos necesarios para cubrir el déficit operativo anual de la concesión. Con la última adenda vigente, el MOP pasó a ocupar la posición de fideicomitente.

Estado subsidia B/.1.70 por cada automóvil

Según la explicación ofrecida durante la comparecencia, la tarifa que actualmente paga un automóvil particular es de B/.2.30, pero el monto reconocido contractualmente sería de aproximadamente B/.4.00. Esto significa que el Estado cubriría una diferencia de alrededor de B/.1.70 por cada vehículo regular que transita por la autopista. “La tarifa que hoy se paga, B/.2.30, debería ser de B/.4.00 para un vehículo regular, y el Estado está subsidiando la diferencia”, resumió Chong tras las respuestas de la funcionaria. La diputada expresó sorpresa por la existencia de esta compensación y señaló que era la primera vez que escuchaba que el peaje de la autopista estaba subsidiado. En la comparecencia también se detalló que la tarifa provisional es de B/.2.30 para automóviles, B/.3.15 para equipo ligero, B/.4.50 para equipo pesado y B/.5.50 para autobuses. Aparicio indicó que el subsidio también cubre diferencias asociadas con las tarifas reconocidas para determinadas categorías de vehículos. La reducción de los precios cobrados a los usuarios se remonta a 2009, durante la administración del expresidente Martín Torrijos. Desde entonces, el Estado asume mediante el peaje sombra la diferencia que se genera en los ingresos de la concesión.

Chong cuestiona controles sobre los ingresos

La diputada preguntó cuánto dinero recauda la concesionaria anualmente y si el actual gobierno ha efectuado alguna auditoría para verificar que el déficit operacional reportado corresponda con los ingresos reales del peaje. Chong argumentó que los vehículos particulares, camiones y autobuses pagan tarifas diferentes, por lo que consideró necesario conocer la recaudación total antes de aprobar nuevos recursos públicos para cubrir la diferencia. Aparicio explicó que la concesionaria reporta mensualmente la recaudación por tránsito a la fiduciaria y que la información posteriormente es remitida al MOP. El fideicomiso mantiene cuentas separadas para gastos administrativos y operativos. Sin embargo, durante la comparecencia no se ofreció el monto total recaudado por la concesionaria durante 2025 ni se precisó si se ha realizado una auditoría reciente sobre esos reportes. La funcionaria indicó que esa información tendría que ser solicitada. Las cifras presupuestarias también fueron aclaradas durante el intercambio. Para 2026 fueron asignados B/.10 millones, mientras que la recomendación para 2027 baja a B/.9.5 millones. Después de varias verificaciones, el MOP precisó que en 2025 se desembolsaron B/.6 millones por este concepto.

Concesión mantiene aproximadamente 12 años