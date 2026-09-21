Así quedará el plan de contención de gastos de la UNACHI que rige desde este lunes

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) anunció la puesta en marcha de un Plan de Contención de Gastos Operativos, que comenzará a regir a partir de este lunes 21 de septiembre de 2026. La medida fue aprobada por el Consejo Administrativo de la institución, hace una semana, con el fin de resguardar la estabilidad financiera del centro educativo frente a la coyuntura económica. actual. A través de un comunicado firmado por el rector, Absel Navarro Camarena, la universidad detalló que las medidas son de aplicación inmediata y buscan racionalizar los recursos institucionales sin comprometer la continuidad ni la calidad de los servicios académicos y administrativos esenciales. Entre las principales disposiciones contenidas en el plan destacan:

Recorte de viáticos y viajes: Disminución en la asignación de viáticos a nivel nacional y suspensión o limitación de viajes al exterior.

Ahorro en eventos y comunicación: Reducción en los presupuestos de publicidad, protocolo de eventos y un control estricto sobre el uso de la telefonía celular institucional.

Eficiencia operativa: Disminución del consumo de energía eléctrica y una reducción sustancial en la utilización de papelería.