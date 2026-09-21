Así quedará el plan de contención de gastos de la UNACHI que rige desde este lunes

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) anunció la puesta en marcha de un Plan de Contención de Gastos Operativos, que comenzará a regir a partir de este lunes 21 de septiembre de 2026.
La medida fue aprobada por el Consejo Administrativo de la institución, hace una semana, con el fin de resguardar la estabilidad financiera del centro educativo frente a la coyuntura económica. actual.
A través de un comunicado firmado por el rector, Absel Navarro Camarena, la universidad detalló que las medidas son de aplicación inmediata y buscan racionalizar los recursos institucionales sin comprometer la continuidad ni la calidad de los servicios académicos y administrativos esenciales.
Entre las principales disposiciones contenidas en el plan destacan:
La crisis financiera que atraviesa la Unachi genera preocupación entre docentes, administrativos y estudiantes, principalmente por el cumplimiento de las obligaciones salariales.
La situación presupuestaria y financiera será uno de los principales retos que deberá enfrentar Navarro durante el periodo de rectoría que cubrirá del 2026-2028.
Navarro reemplazó a Etelvina de Bonagas y asumió formalmente el pasado 31 de agosto, que pusó fin a una gestión marcada por múltiples cuestionamientos.
La Unachi tendrá una asignación de 69 millones 899 mil dólares en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, una cifra inferior a los recursos aprobados para los dos años anteriores.
De acuerdo con el proyecto presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ante el pleno de la Asamblea Nacional, la casa de estudios superiores contará con $69.8 millones, lo que representa una reducción de aproximadamente $2.1 millones respecto a los $72 millones asignados en 2025 y cerca de $2.8 millones menos que los $72.7 millones recomendados para 2026.
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