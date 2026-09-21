Panamá arranca su gira por Asia: La delegación ya aterriza en la India

La selección de Panamá ya prepara lo que su gira en tierras asiáticas. La primera delegación panameña ya se encuentra en la India para enfrentarse al equipo nacional este viernes 25 de septiembre en el Sree Kanteerava Stadium de Karnataka.

Encabezados por Thomas Christiansen, un primer grupo de jugadores, ya se encuentra en la India. Los futbolistas del plano local, Marcos de León del Sporting San Miguelito y Daivis Murillo del Plaza Amador ya se encuentran en tierras indias tras un largo y desgastante desplazamiento.

Se pudo conocer que ambos jugadores, desde el fin de semana anterior, ya estaban con el equipo concentrados para emprender el viaje. En los casos de Murillo y de Marcos de León, ambos no fueron convocados por sus clubes en la anterior jornada de la LPF. En los siguientes días se esperan que, en varios grupos, se vayan integrando los demás jugadores a la concentración de Panamá en la India.