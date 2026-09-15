Sin Tim Payne: Nueva Zelanda confirma convocados para medirse a Panamá

Restan pocas semanas para que Panamá emprensa su travesía en tierras asiáticas para un nuevo parón de selecciones. En esta gira, el combinado panameño enfrentará a la India, Nueva Zelanda y un último partido ante Japón o Ecuador.

Justamente el combinado neozelandés presentó su lista de convocados para medirse a la selección de Panamá, una lista en la que se destacan varios jugadores que disputaron la pasada Copa del Mundo 2026, así como también la ausencia de uno de los jugadores que estuvo de moda durante la cita mundialista, Tim Payne.

El defensor, quien no presenta alguna lesión física, fichó por el Olimpia tras el Mundial. En estos pocos meses en Paraguay, el neozelandés ha alternado la titularidad con la suplencia. Por lo que su ausencia podría deberse a una decisión técnica, esto en busca de que el jugador siga aclimatándose al nuevo país al que ha arribado.

El que sí está en la lista es Chris Wood . El histórico ariete, que actualmente milita en las filas del Nottingham Forest de la Premier League, estará presente con el combinado neozelandés ante Panamá. Wood ha hecho prácticamente toda su carrera en el país inglés, sumando más de 100 goles en Inglaterra con diferentes clubes.

En la lista también destacan otros mundialistas como Finn Surman (Portland Timbers), Tyler Bindon (Charlton Athletic), Marco Stamenic (Swansea City) y Ben Old (Saint-Etienne).

Al igual que en Panamá, muchas selecciones han iniciado con esa transición a un nuevo proceso y darle la oportunidad a nuevos jugadores. Situación que no es ajena Nueva Zelanda al llamar a jugadores jóvenes para enfrentarse a los dirigidos por Thomas Christiansen.

En cuanto a la lista de la selección de Panamá, se espera que Christiansen revele la lista de los futbolistas convocados este jueves 17 de septiembre.