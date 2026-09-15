Operación Sedu II deja dos aprehendidos por investigación sobre fondos del Seguro Educativo

Dos personas, entre ellas un funcionario público y un exfuncionario, fueron aprehendidas durante la operación Sedu II, desarrollada por la Fiscalía Superior Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, como parte de una investigación por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso agravado y blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño.

Las diligencias de allanamiento y registro se realizaron en distintos puntos de la ciudad capital y el distrito de San Miguelito, con el apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, el caso guarda relación con posibles irregularidades en el manejo de fondos provenientes del 5% del Seguro Educativo, recursos que son obtenidos mediante descuentos a trabajadores del sector público y privado.

La investigación, que da continuidad a actuaciones iniciadas previamente, busca esclarecer una posible lesión patrimonial al Estado que ascendería a $760,951.50, correspondiente al período comprendido entre 2019 y 2023.

Según la información suministrada por el Ministerio Público, las pesquisas han permitido establecer indicios relacionados con la presunta adquisición de bienes utilizando recursos provenientes del 5% del Seguro Educativo.

En esta nueva fase también se ordenó la aprehensión de un funcionario público que estaría vinculado a la supuesta aprobación de trámites que permitieron a una entidad estatal realizar el traslado de fondos provenientes del Seguro Educativo a una agrupación sindical, sin que presuntamente contara con la documentación requerida.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades que correspondan y esclarecer el destino de los fondos bajo análisis.