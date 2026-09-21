Los Rabanes vuelven a romper fronteras y ganan en los Premios Estela

El éxito de la banda de rock panameña Los Rabanes y su capacidad para dejar cada vez más en alto el nombre de Panamá en la industria musical no deja de ofrecer nuevos capítulos. El último se produjo este pasado sábado 19 de septiembre, en la gala de los Premios Estela de la Música Centroamericana, que tuvo lugar en la Ciudad de Guatemala, (Guatemala), cuando la agrupación ganó el galardón a ‘Mejor Canción de Reguetón’ por ‘La Máskara’, un sencillo creado junto con los puertorriqueños Lennox y Charlee Way.
Con una apuesta decidida por fusionar los géneros del rock y el reguetón para hacer una composición musical que une lo mejor de los ritmos de Panamá y Puerto Rico, la canción habla de un tema que a nadie le es indiferente: el desamor ante el engaño en una relación de pareja.
En entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, el vocalista de Los Rabanes, Emilio Regueira, aseguró que los resultados cosechados por ‘La Máskara’ se deben a ese constante espíritu de reinvención de la agrupación, también integrada por Christian Torres, Javier Saavedra y Randy Cuevas.
“Aquello de fusionar y combinar la música siempre había sido muy criticado. Pero en estos tiempos, donde se rompió el molde, nos dimos cuenta de que la música nace, brota y emana del corazón y que, por ende, no hay división de géneros. Entonces, cuando nosotros, siendo una banda de rock latino, colaboramos con grandes exponentes del reguetón, como Lennox, que es una leyenda, y el gran productor Charlee Way, hicimos una canción que, si bien no es 100 % reguetón, terminó ganando en esa categoría”, destacó Regueira sobre ese galardón.
El cantante de Los Rabanes, además, resaltó que esta no es la única vez que experimentan con la fusión de géneros musicales, una apuesta que mantienen desde su surgimiento como banda, a inicios de los años 1990. Por ejemplo, el grupo se unió con Don Omar, uno de los más grandes exponentes del reguetón, para crear la canción ‘Rocktón’ en 2004.
“Desde que hicimos esa combinación, se unió lo que era el agua y el aceite, el rock latino versus los ritmos urbanos. Una música tan estigmatizada que se le llega a considerar como música desechable, se puede decir. Pero nosotros consideramos que es una música que viene muy pura del barrio, de la calle, y las fusiones han sido increíbles”, rememoró Regueira sobre aquella experiencia.
La posibilidad de hacer una colaboración con Lennox y Charlee Way surgió de los vínculos que unen a Los Rabanes con Puerto Rico. Tras asistir a una fiesta benéfica de Lennox y acordar la realización de esta canción, ambos artistas se pusieron manos a la obra con el productor Charlee Way para hacer un tema que el propio Regueira denomina como la hermandad entre Panamá y Puerto Rico ‘hecha frutos’.
Asimismo, confirmó a este diario que tiene planeado inscribir el álbum ‘La Máskara’ en una de las categorías de música alternativa en los Premios Grammy, que se celebrarán el próximo 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles, California (Estados Unidos).
“El disco está creciendo, pero nada está escrito”, sopesó Regueira.
En dicho certamen, otra luminaria de la música panameña, Nenito Vargas y Los Plumas Negras, fue reconocida como una de las agrupaciones panameñas más sonadas. Dicho galardón lo recibió la presidenta de la Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (PANAIE), Grettel Garibaldi, en su representación.
Todo ello ocurrió en un foro en el que tanto Los Rabanes como PANAIE tuvieron una destacada participación, con una delegación que no solo integró a la banda, sino también a Garibaldi y al vocal de la organización, Edwin Horacio Gooding.
Al ser consultado sobre la proyección internacional de la música panameña, también reflejada en el reconocimiento a Nenito Vargas y Los Plumas Negras, Regueira aseguró que Panamá siempre se ha destacado en la escena musical de la región.
“Siento que nuestro país siempre se destaca. Somos como un ancla en Centroamérica y siempre tenemos algo que decir, siempre tenemos un artista que está rompiendo. Yo les digo a todos los colegas, a todos los panameños, que sigamos tirando para adelante, porque siempre Panamá saca sorpresas y la industria está muy pendiente de todo lo que pasa en Panamá”, aseguró.
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