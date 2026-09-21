Los Rabanes vuelven a romper fronteras y ganan en los Premios Estela

El éxito de la banda de rock panameña Los Rabanes y su capacidad para dejar cada vez más en alto el nombre de Panamá en la industria musical no deja de ofrecer nuevos capítulos. El último se produjo este pasado sábado 19 de septiembre, en la gala de los Premios Estela de la Música Centroamericana, que tuvo lugar en la Ciudad de Guatemala, (Guatemala), cuando la agrupación ganó el galardón a ‘Mejor Canción de Reguetón’ por ‘La Máskara’, un sencillo creado junto con los puertorriqueños Lennox y Charlee Way.

Con una apuesta decidida por fusionar los géneros del rock y el reguetón para hacer una composición musical que une lo mejor de los ritmos de Panamá y Puerto Rico, la canción habla de un tema que a nadie le es indiferente: el desamor ante el engaño en una relación de pareja.

En entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, el vocalista de Los Rabanes, Emilio Regueira, aseguró que los resultados cosechados por ‘La Máskara’ se deben a ese constante espíritu de reinvención de la agrupación, también integrada por Christian Torres, Javier Saavedra y Randy Cuevas.

“Aquello de fusionar y combinar la música siempre había sido muy criticado. Pero en estos tiempos, donde se rompió el molde, nos dimos cuenta de que la música nace, brota y emana del corazón y que, por ende, no hay división de géneros. Entonces, cuando nosotros, siendo una banda de rock latino, colaboramos con grandes exponentes del reguetón, como Lennox, que es una leyenda, y el gran productor Charlee Way, hicimos una canción que, si bien no es 100 % reguetón, terminó ganando en esa categoría”, destacó Regueira sobre ese galardón.

El cantante de Los Rabanes, además, resaltó que esta no es la única vez que experimentan con la fusión de géneros musicales, una apuesta que mantienen desde su surgimiento como banda, a inicios de los años 1990. Por ejemplo, el grupo se unió con Don Omar, uno de los más grandes exponentes del reguetón, para crear la canción ‘Rocktón’ en 2004.

“Desde que hicimos esa combinación, se unió lo que era el agua y el aceite, el rock latino versus los ritmos urbanos. Una música tan estigmatizada que se le llega a considerar como música desechable, se puede decir. Pero nosotros consideramos que es una música que viene muy pura del barrio, de la calle, y las fusiones han sido increíbles”, rememoró Regueira sobre aquella experiencia.