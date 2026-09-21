El influencer dominicano Juan Roberto evalúa viajar a Panamá y causa furor

El influencer dominicano Juan Roberto causó revuelo entre sus seguidores luego de enterarse de que los ciudadanos de República Dominicana no necesitan visa estampada para viajar a Panamá como turistas.

Tras conocer la noticia, el creador de contenido dejó entrever su interés en conocer el país, lo que rápidamente generó especulaciones entre sus seguidores sobre un posible viaje a suelo panameño.

Todo apunta a que, de concretarse la visita, Juan Roberto no llegaría solo, sino acompañado de su “corito”, como se le conoce en República Dominicana a un grupo de amigos o acompañantes.

La reacción tampoco pasó desapercibida en Panamá. Algunos panameños ya comenzaron a darle la bienvenida al influencer y a ponerse a disposición ante una eventual visita.