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El influencer dominicano Juan Roberto evalúa viajar a Panamá y causa furor

Panamá está en la mira de Juan Roberto tras descubrir que puede viajar sin visa.
Panamá está en la mira de Juan Roberto tras descubrir que puede viajar sin visa. @jrojasmusa
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/09/2026 15:52
Todo apunta a que, de concretarse la visita, Juan Roberto no llegaría solo, sino acompañado de su “corito”

El influencer dominicano Juan Roberto causó revuelo entre sus seguidores luego de enterarse de que los ciudadanos de República Dominicana no necesitan visa estampada para viajar a Panamá como turistas.

Tras conocer la noticia, el creador de contenido dejó entrever su interés en conocer el país, lo que rápidamente generó especulaciones entre sus seguidores sobre un posible viaje a suelo panameño.

Todo apunta a que, de concretarse la visita, Juan Roberto no llegaría solo, sino acompañado de su “corito”, como se le conoce en República Dominicana a un grupo de amigos o acompañantes.

La reacción tampoco pasó desapercibida en Panamá. Algunos panameños ya comenzaron a darle la bienvenida al influencer y a ponerse a disposición ante una eventual visita.

¿Por qué los dominicanos pueden viajar sin visa a Panamá?

Los ciudadanos de República Dominicana ya no necesitan visa estampada para viajar a Panamá como turistas, tras la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo No. 12, del 30 de junio de 2026.

La medida elimina un requisito que se mantenía desde 2015, aunque los viajeros deberán cumplir con los controles migratorios al llegar al país, incluyendo presentar un pasaporte vigente, demostrar el propósito del viaje y cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Migración.

La normativa establece además que los turistas pueden permanecer en Panamá por un período de hasta 90 días, de acuerdo con el artículo 16 del Decreto Ley No. 3 de 2008.

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