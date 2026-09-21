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Información útil

Agroferias del IMA: puntos de venta este miércoles 23 de septiembre

El IMA realizará agroferias este 23 de septiembre en disferentes puntos del país.
El IMA realizará agroferias este 23 de septiembre en disferentes puntos del país. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/09/2026 15:34
Las agroferias del IMA arrancarán desde las 8:00 a.m. en diferentes puntos del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este miércoles 23 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Puntos de venta del miércoles 23 de septiembre a nivel nacional

Para el miércoles 23 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Cancha techada de Ponuga en el distrito de Santiago y en la Casa Comunal de Boró en el distrito de La Mesa.

-Panamá Oeste: Casa comunal de Los Cañones en La Trinidad en el distrito de Capira.

-Herrera: Casa Comunal de Llano Amador en Leones en el distrito de Las Minas.

-Chiriquí: Parque Turístico Río Sereno en el distrito de Renacimiento.

-Colón: Parque Público de Cuango en el distrito de Santa Isabel.

-Coclé: Casa cultural de Vista Hermosa en Cañaveral en el distrito de Penonomé.

-Darién: Terrenos de la Feria de Santa Fe en el distrito de Santa Fe.

-Los Santos: Cancha comunal de Los Ángeles en el distrito de Los Santos.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Río Chiriquí en el distrito de Kusapín y en la Junta comunal de Peñas Blancas en el distrito de Müna.

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