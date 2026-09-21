CSS inicia cobro de $300 millones en cuotas atrasadas a empleadores morosos

La Caja de Seguro Social (CSS) inició este lunes 21 de septiembre un proceso nacional de atención y gestión de cobro dirigido a empleadores con cuotas pendientes, a través de su Centro de Contactos, mediante el número 199.
La institución busca recuperar una morosidad que actualmente alcanza los $300 millones en concepto de cuotas obrero-patronales.
Como parte de esta gestión, personal de la CSS podrá comunicarse con los empleadores para informarles sobre el estado de sus cuentas, saldos pendientes y las opciones disponibles para regularizar sus pagos, incluidos convenios y arreglos de pago. También podrán verificar o actualizar información de contacto y registrar pagos realizados.
Según la CSS, el proceso se desarrolla en cumplimiento del artículo 121 del Texto Único de la Ley 51 de 2005, reformada por la Ley 462 de 2025, que establece la gestión de cobro de la morosidad mediante los mecanismos disponibles para la institución.
La entidad recordó que durante estas llamadas nunca solicitará depósitos o transferencias a cuentas de funcionarios o terceros, ni contraseñas de SIPE, banca en línea, códigos de verificación o información de tarjetas de crédito o débito.
Tampoco se solicitarán pagos a cambio de descuentos, condonaciones o agilización de trámites.
La CSS enfatizó que los arreglos de pago se formalizan exclusivamente en sus oficinas.
La institución exhortó a los empleadores a mantenerse al día para evitar recargos e intereses y recordó que pueden realizar sus pagos mediante banca en línea, la plataforma Mi Caja Digital o en cualquiera de las agencias de la CSS a nivel nacional.
El pago oportuno de las cuotas obrero-patronales contribuye al financiamiento de las prestaciones de salud, maternidad y pensiones de los trabajadores y sus familias.
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