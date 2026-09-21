Contraloría auditará al Registro Público y a Pandeportes; proceso del Meduca ya ‘está listo’

La Contraloría General de la República tiene lista la auditoría sobre la compra de computadoras del Ministerio de Educación (Meduca) durante la gestión de la exministra Lucy Molinar. El informe está a punto de salir y contiene observaciones sobre incorrecciones detectadas durante la revisión, adelantó a La Estrella de Panamá una fuente de la entidad fiscalizadora. Mientras concluye el proceso, la Contraloría comienza otra auditoría simultanea en el Registro Público de Panamá, dirigido por Nairobia Elibeth Escrucería González, por el uso de fondos institucionales para financiar estudios de maestría a una treintena de funcionarios y por un posible conflicto de interés relacionado con becas concedidas por la universidad que impartió el programa. En paralelo, la fuente de Contraloría anunció el inicio de auditorías en el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), bajo la dirección de Miguel Ángel Ordóñez. A ese escenario se sumó este lunes el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, quien durante la sustentación del presupuesto de su cartera aseguró que pidió a la Contraloría auditar las obras desarrolladas durante su administración. El mapa de fiscalización alcanza así a dos directores que permanecen en sus cargos, una exministra del actual gobierno y una cartera cuyo titular ha pedido revisar su propia ejecución.

El informe de las laptops “está listo”

La auditoría del Meduca es, de los expedientes conocidos, la que se encuentra más avanzada. Según la fuente consultada por La Estrella de Panamá, en el informe se encontró “incorrecciones”, aunque no precisó todavía su naturaleza, alcance económico ni si derivarán en algún tipo de responsabilidad. La Contraloría había anunciado formalmente la auditoría el 13 de agosto, en medio de los cuestionamientos que rodearon la adquisición de 54 mil computadoras para docentes, adjudicada a IS Group por $28.4 millones. La revisión siguió el proceso desde el pliego de cargos y la presentación de ofertas hasta las especificaciones técnicas, las condiciones de pago, la adenda y la entrega de los equipos. Uno de esos puntos adquirió especial relevancia semanas después, cuando la propia administración que sucedió a Molinar reconoció públicamente problemas alrededor de las características de las computadoras. Durante la sustentación del presupuesto del Meduca ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el actual ministro de Educación, Ventura Vega, admitió que el proceso había encontrado “escollos, que no debieron darse” y señaló que las decisiones sobre el contrato tendrían que ser reevaluadas una vez concluyeran las investigaciones.

Las maestrías del Registro Público

Otro expediente apenas comienza. La misma fuente de la Contraloría confirmó a La Estrella de Panamá que se está iniciando una auditoría sobre actuaciones del Registro Público durante la administración de Nairobia Escrucería, después de los cuestionamientos formulados durante las vistas presupuestarias por los recursos destinados a estudios de posgrado para funcionarios. La revisión se concentra en el financiamiento de una maestría para aproximadamente 30 servidores de la institución y en las condiciones bajo las cuales se distribuyeron los beneficios. El punto más delicado para los auditores, según explicó la fuente, es un posible conflicto de interés. Durante los cuestionamientos al programa se planteó que la Universidad Latina concedió tres becas sin costo y que entre quienes obtuvieron ese beneficio se encontraban la propia directora del Registro Público y su secretaria. La Contraloría busca establecer las circunstancias en que fueron concedidas esas becas y determinar si existe algún conflicto entre la condición de las funcionarias, la relación contractual de la institución con la universidad y los beneficios académicos recibidos. El diputado Jhonathan Vega cuestionó el asunto durante las vistas presupuestarias, tanto por el uso de recursos institucionales como por las becas otorgadas a funcionarias de alto nivel. La actual administración del Registro Público ha explicado que el programa de profesionalización no nació con Escrucería y que responde a convenios y políticas iniciadas en administraciones anteriores. Los documentos oficiales, en efecto, muestran antecedentes previos del programa.Sin embargo, bajo la administración actual hubo una nueva autorización de fondos. El 22 de mayo de 2025, la Junta Directiva aprobó la Resolución JD-008-2025, mediante la cual autorizó a Escrucería a suscribir con la Universidad Latina el contrato para impartir la Maestría en Derecho Registral, Inmobiliario y Notarial. La resolución dispuso utilizar recursos del Fondo del Servidor Público hasta por $183.900. El documento señala que ese fondo contempla becas para estudios de grado y posgrado destinados a funcionarios y autoriza además la firma de contratos individuales con los colaboradores seleccionados.

Pandeportes, bajo la lupa