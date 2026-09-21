Las variantes tácticas de Thomas Christiansen en Asia: ¿Uno o dos delanteros?

Las ligas a nivel del mundo ponen una pausa en sus acciones para darle paso al parón de selecciones, siendo esta con una duración de dos semanas para que los países puedan jugar entre tres a cuatro partidos amistosos.

Panamá no será ajena a esta situación y disputará tres duelos. India, Nueva Zelanda y un último partido ante Japón o Ecuador. Esta será una gira importante para probar a nuevos jugadores, así como también le dará una oportunidad a Thomas Christiansen se probar alguna que otra variación en su sistema táctico de cara a la Liga de Naciones y Copa Oro.

No es un secreto que a Thomas Christiansen le gusta jugar con un solo punta en su eje de ataque, muy pocas veces lo hemos visto jugar con dos delanteros en esa primera línea de presión, pero eso no signifique que puede llegar apostar por esa variación o no la vaya a utilizar en un futuro, tomando en cuenta la buena forma de algunos delanteros del equipo.

“Es una opción jugar con dos puntas, hay que ver cómo están los jugadores cuando lleguen. Por la lista es una opción, pero hay jugadores que están jugando con un solo punta en sus clubes”, afirmó Christiansen en la conferencia de prensa el día que se anunció la convocatoria de 27 futbolistas para la gira asiática.

El sistema habitual de Christiansen es de un 5-4-1, sin embargo en busca de esa necesidad de aumentar el ataque y posicionar a un segundo delantero, para no alterar la línea de tres zagueros en defensa, el sistema podría mutar a un 3-5-2, liberando a los laterales como carrileros y reorganizar la línea de mediocampistas para darle espacio a un delantero para hacer esa doble punta. Este planteamiento también dependerá mucho del dibujo táctico que efectúe Christiansen y como esté construida la formación.

En el pasado lo vimos en algunas ocasiones. En los inicios de Christiansen como técnico del combinado nacional, entre 2020 y 2021 en algunos duelos apostó por ese sistema de dos delanteros, pero con el tiempo se fue diluyendo esa opción para mantener a un solo punta.

Pero para cumplir con esa premisa, es importante que los jugadores convocados se apliquen a la idea del entrenados. Casualidad o no pero en los clubes de los delanteros convocados se juegan con un solo punta. Eso no quiere decir que se puedan aplicar a esta nueva idea táctica.

La Universidad Católica, el Gent, el Barcelona de Guayaquil y el New York Red Bull juegan en sus sistemas con un solo delantero con los panameños siendo protagonistas.

El fútbol es de momentos y no se puede negar el buen momento futbolísticos que viven la mayoría de ellos. José Fajardo y Tomás Rodríguez siguen haciendo goles en Ecuador, mientras que Josué Vergara está dulce con el gol en Bélgica.

La interrogante sería cual de estos tendría una mayor química en el ataque y se adaptaría al sistema. No es un secreto a voces que el delantero de Christiansen es Fajardo, por lo que ya tendría un paso adelante en la carrera.

En los últimos seis partidos, Fajardo ha anotado cuatro goles y repartido una asistencia, por lo que estadísticamente hablando sigue respondiendo para el gusto o no de algunos.

Además, Fajardo hace más el rol de un delantero centro de mucho sacrificio y no de un clásico ‘9’ dentro del área a la espera de los centros y presione a los centrales. El delantero de la Universidad Católica hace más movimientos de ruptura, identifica los espacios vacíos y da apoyo en defensa.

Estas son tareas a los que no está muy acostumbrado hacer Vergara. Es un delantero más clásico y letal dentro del área. Su área de calor de sus últimos partidos con el Gent lo confirma, pero no quiere decir que ese estilo de juego pueda cambiar en la selección y ganarse un puesto en el equipo.

Lo mismo ocurre con Tomás Rodríguez, quien centraliza muchos sus movimientos, pero también apoya en esas labores defensivas cuando es requerido.