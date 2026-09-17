Christiansen deja fuera a Kadir Barría: ‘En un tiempo no muy lejano puede estar con nosotros’

La selección de Panamá ya tiene a sus 27 convocados para la gira asiática que sostendrá en las próximas semanas. Entre los convocados se destaca la ausencia de Kadir Barría, del Botafogo.

Thomas Christiansen se refirió a la ausencia del delantero y destacó que prefirió llamar a nuevos jugadores que aún no había tenido la oportunidad de observar en primera persona, pero no lo descartó para futuras convocatorias. Lo que llamó poderosamente la atención fue su inclusión en la lista de reserva previo al Mundial 2026, sin embargo para esta ocasión no fue citado.

El entrenador también habló sobre que esta será una gira de “oportunidades” y espera que los escogidos den ese paso al frente y se ganen su llamado para futuras convocatorias.

Ausencia de Kadir Barría

“Él puede jugar de punta e incluso lo hemos visto de extremo, en otros juegos como doble punta. Es joven y quizás en un tiempo no lejano puede estar con nosotros. Sobre otros nombres que no están, algunos ya los conozco y pueden llegar en noviembre. Para los que no han estado jugando, este llamado es una oportunidad para ellos”.

Regreso de Adalberto Carrasquilla

“Es una opción jugar con dos puntas, hay que ver cómo están los jugadores cuando lleguen. Por la lista es una opción, pero hay jugadores que están jugando con un solo punta en sus clubes. Hemos tenido situaciones que jugadores no juegan con sus clubes, pero acá sí y queremos que retomen esa confianza, esa alegría. (Cristian Martínez), Fulo y (Carlos) Harvey no venían en buena condiciones previo al Mundial, les levantamos el ánimo y fueron importantes”.

Salida de Christian Beguer

“Es una pena, pero han habido situaciones y ha preferido ir a España. Era una obligación que el cuerpo técnico siga viviendo acá en Panamá y que esté de cerca en la selección. Fue por un asunto familiar”.

Llamado de Rafael Mosquera

“He hablado con su director deportivo que fue compañero mío. Era importante que los tres jugadores del equipo (Omar Valencia junto con Mijahir Jiménez) tengan minutos con el Red Bull y que lleguen con algo de rodaje”.

Martín Morán y su presente en Costa Rica

“Hemos seguido sus evoluciones, era uno de los que teníamos en esa posición. Queríamos llevar a (Azarías) Londoño, tenemos a (Giovany) Herbert. Hay que seguir evolucionando”.

Inclusión de Martín Krug

“Lo importante es jugar. Tenemos otro central que es (Joseph) Jones, hay que trabajarlos y mimarlos para que den ese salto a la selección”.

Turno de Josué Vergara

“Quiero aumentar la competencia y también la juventud. Nos ilusiona lo que está haciendo (Josué) Vergara con su club. Sus cualidades, lo que ha mostrado. La temporada pasada hizo cosas interesantes pero en una liga ‘menor’. En noviembre puede que también tenga esta oportunidad”.