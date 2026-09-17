Estados Unidos sanciona a 11 entidades y personas vinculadas a Cuba y señala riesgo para su seguridad nacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la tarde de este jueves 17 de septiembre nuevas sanciones contra 11 entidades y personas vinculadas al Gobierno de Cuba, a las que Washington señala por su participación en el desarrollo de capacidades militares y en la explotación del sector minero de la isla.

Rubio afirmó en una publicación en X que Cuba representa una amenaza persistente para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido, entre otros factores, a su cercanía geográfica con territorio estadounidense.

“Cuba comunista es un estado corrupto y fallido y una amenaza persistente para la seguridad nacional de Estados Unidos, situado a menos de 100 millas de las costas estadounidenses”, sostuvo el funcionario.

Las nuevas medidas incluyen ocho entidades y tres individuos, según la información difundida por el Departamento de Estado. Cuatro de las entidades están vinculadas al aparato de investigación y desarrollo militar cubano, mientras que otras cuatro están relacionadas con la industria estatal del níquel.

Rubio también cuestionó las condiciones económicas y sociales que atraviesa la población cubana. Señaló que mientras los ciudadanos enfrentan apagones y escasez de alimentos, las élites del Gobierno continúan concentrando recursos para sí mismas y para el aparato de seguridad del Estado, según la posición expresada por Washington.

“Estados Unidos seguirá exponiendo y sancionando a aquellos que sostienen este sistema”, afirmó.

Las medidas fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva No. 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que amplió las facultades para imponer sanciones relacionadas con sectores estratégicos de la economía cubana, entre ellos defensa, seguridad, energía y minería.

Entre las entidades señaladas figuran organizaciones dedicadas a la investigación y desarrollo de simuladores militares, tecnología naval, armamento de infantería y equipos electrónicos y de comunicaciones.

El segundo grupo corresponde a empresas vinculadas con la industria cubana del níquel, un recurso considerado por Estados Unidos como una fuente importante de ingresos para el Gobierno cubano.

Las sanciones implican el bloqueo de los bienes e intereses en bienes de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses.

También pueden alcanzar a entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de personas bloqueadas.