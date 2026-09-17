IMA realizará agroferias este sábado 19 de septiembre en tres puntos del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los tres únicos puntos donde se realizarán las agroferias este sábado 19 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán a las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deberán presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.