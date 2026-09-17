IMA realizará agroferias este sábado 19 de septiembre en tres puntos del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los tres únicos puntos donde se realizarán las agroferias este sábado 19 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán a las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deberán presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para el sábado 19 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Panamá: Isla Pedro González en el distrito de Balboa y en el Complejo Deportivo de Torrijos Carter en Belisario Frías en el distrito de San Miguelito.
-Panamá Oeste: Cancha Damián Pier en Chame cabecera.
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...