Amir Murillo golea y le aplica la ‘ley del ex’ al Marsella con el Besiktas

El reencuentro de Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella dejó una escena de grito de gol, esto luego de que el panameño le aplicara la ‘ley del ex’ a su ex equipo en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League.

Murillo anotó de cabeza el 3-1 para los suyos y celebró por todo lo alto este tanto. Lejos de contenerse y mantener una postura respetuosa, ante su nueva afición el panameño celebró su quinto tanto (tercero esta temporada) con el conjunto de las Águilas Negras desde su arribo en enero del 2026. Tras un gran centro desde el tiro de esquina ejecutado por Orkun Kökcü, Murillo se alzó y completamente solo de cabeza mandó a guardar el esférico al fondo de las redes.

Previo al inicio del partido, las cámaras se fueron con Murillo mientras saluda a sus ex compañeros en el túnel de los vestuarios, seguramente reviviendo aquellas épocas del panameño vistiendo la camiseta del Marsella.

En cuanto al partido, el Besiktas fue dominador completo del encuentro, sobre todo en la segunda parte cuando cayeron la mayoría de los goles. Además de Murillo, anotaron para completar la goleada Ilhan Fakili, Václav Cerny y Ernest Poku. Para el Marsella llegó a descontar Keyliane Abdallah.