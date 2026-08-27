Amir Murillo y Besiktas se meten a la fase de liga de la Europa League

Siguen las buenas noticias de los panameños en Europa. Si antes habían sido César Blackman, Cristian Martínez y Andrés Andrade metiéndose a la fase de liga de la UEFA Champions League , ahora a sido el turno de Amir Murillo con el Besiktas en la Europa League .

A pesar de la derrota del club turco en el partido de vuelta ante el FK Kauno Zalgiris 1-0, el Besiktas logró conservar la ventaja del duelo de ida y se clasificó a la fase de liga del certamen con un 1-3 en el globa l. Murillo, quien es titular indiscutible en el equipo, fue partió nuevamente desde el inicio ante el club lituano.

El panameño completó los 90 minutos, entregó 51 pases correctos de 62 intentados (82% de efectividad), creó dos oportunidades importantes, tuvo un disparo al arco, interceptó tres balones y recuperó seis esféricos, completando así un partido redondo.

Con esta clasificación, el Besiktas vuelve a disputar una competición europea tras haber jugado la fase de liga de este torneo en la temporada 2024-2025. En cuanto a Murillo, disputará una de las tres principales competencias europeas por segunda temporada consecutiva.

La última vez que jugó en la Europa League hay que remontarse a la temporada 2023-2024 cuando disputó siete partidos con el Olympique de Marsella. Ahora, el equipo podrá seguir concentrándose en el campeonato liguero hasta que se conozca el calendario y rivales del Besiktas en la fase de liga del certamen.

Es importante destacar que Murillo será el único panameño en disputar esta temporada la Europa League. El sorteo de la fase de liga se llevará a cabo este viernes 28 de agosto.

Josué Vergara clasifica a la Conference League

Otro de los panameños que se clasificó a un torneo internacional en Europa fue Josué Vergara, quien tuvo una destacada actuación, con gol incluido, en la eliminatoria de los play-off con el Gent en la UEFA Conference League.

Ante el Hibernian escocés, el Gent resolvió el arduo partido de vuelta en la eliminatoria con un marcador a favor de 2-3. El juvenil panameño participó en el marcador de manera directa al anotar el primer tanto para los belgas. Vergara recibió de espaldas a portería, controló con la pierna zurda y con la derecha envió un disparo potente imposible para el portero rival.

El Gent sufrió en este partido y no fue hasta una de las últimas jugadas que pudo ponerse por delante en la eliminatoria con un autogol de Jordan Obita. Tras este resultado, el Gent se apuntó a la fase de liga de la Conference League.

Vergara tendrá de esta forma su primera experiencia en un torneo internacional de gran envergadura, esto en su primer año jugando en el fútbol europeo. Al igual que en la Europa League, el sorteo se celebrará este viernes 28 de agosto.