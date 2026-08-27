Arranca la audiencia de control de garantías en el caso de los diplomas falsos

Un total de 23 personas, provenientes de distintas provincias del país, se presentaron como indiciados por presuntos delitos contra la fe pública y delitos contra la administración pública.

La audiencia arrancó a la 1:00 p.m. en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. La jueza de garantías Irene Cedeño confirmó este jueves 27 de agosto los datos personales y la representación legal de cada persona.

Sin embargo, antes que se pudiera iniciar con la legalización de la aprehensión, los abogados defensores reclamaron que no han tenido acceso al expediente, lo que no les permite hacer una defensa efectiva.

La jueza decretó a las 2:16 p.m. un receso de tres horas para que los abogados tengan acceso a la información.

Dieciséis de las personas indiciadas son mujeres, la mayoría empleadas en distintas centros educativos alrededor del país devengando salarios de entre 1,500 y 1,700 dólares. También hay 7 hombres que trabajaban en centros escolares.