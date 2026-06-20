Caso Bernardo Meneses: jueza reprograma audiencia y amplía plazo de investigación

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, reprogramó para este 24 de agosto, a las 8:30 a.m., la audiencia de solicitud de acumulación de causas dentro del proceso penal que se le sigue a Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), investigado por presuntos delitos contra la administración pública, entre ellos peculado doloso agravado.

La diligencia judicial se realizará en la Sala 2 del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. La decisión de aplazar la audiencia se produjo debido a que varios ciudadanos presuntamente vinculados al caso no han podido ser notificados formalmente.

Falta de notificaciones

Según se informó durante la audiencia, algunas de estas personas no han atendido los llamados realizados por el Ministerio Público. La solicitud presentada por la Fiscalía busca acumular las carpetillas de investigación relacionadas con presuntos delitos de peculado y blanqueo de capitales, en las que aparecen vinculados Meneses y otras 31 personas, entre imputados e indiciados.

Fiscalía y defensas participaron en la audiencia

Durante la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior Azucena Aizpurúa, mientras que la defensa de Meneses estuvo a cargo del abogado particular Omar Jaén.Además, participaron defensores públicos y abogados particulares que representan a otros investigados dentro del proceso.

Declaran causa compleja

En una segunda audiencia relacionada con este caso, la jueza de garantías Sandra Castillo declaró la investigación como causa compleja y concedió al Ministerio Público una extensión de seis meses para continuar las pesquisas. En este expediente figuran nueve personas investigadas por los presuntos delitos de cohecho y peculado por extensión, además de Meneses señalado por supuestos delitos de corrupción de servidores públicos y peculado por extensión.

La decisión se fundamentó en el artículo No. 502 del Código Procesal Penal, que permite ampliar los plazos de investigación cuando existe pluralidad de hechos y un número considerable de personas imputadas. Las investigaciones tienen su origen en una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República, la cual detectó presuntas irregularidades en la administración del Ifarhu durante el quinquenio anterior.