Primer ministro británico Keir Starmer dejará el cargo tras perder apoyo en su partido

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció su decisión de renunciar como líder del Partido Laborista, tras reconocer que ya no cuenta con el respaldo suficiente de su bancada parlamentaria para encabezar la colectividad en las próximas elecciones generales.

Durante una declaración pública, Starmer afirmó que la discusión dentro del partido ya no gira en torno a quién fue la mejor persona para transformar al Partido Laborista, llevarlo al poder y comenzar el trabajo de mejorar la vida de millones de ciudadanos, sino sobre quién está mejor posicionado para liderar la próxima contienda electoral.

“He escuchado la respuesta de mi partido parlamentario a esa pregunta. Y acepto esa respuesta con buena gracia. Cada decisión que he tomado ha sido sobre poner al país que amo primero”, manifestó.

El dirigente laborista explicó que todas las decisiones tomadas durante su mandato estuvieron guiadas por el interés nacional, razón por la que decidió apartarse del liderazgo de la organización política. Asimismo, informó que comunicó su decisión al rey durante una conversación sostenida la mañana de este lunes.

Starmer adelantó que solicitará al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista establecer un calendario para la elección de un nuevo líder. El proceso de nominaciones se abrirá el próximo 9 de julio y deberá concluir antes del receso parlamentario de verano, con el objetivo de que el partido cuente con una nueva dirección antes del regreso del Parlamento en septiembre.

Mientras se desarrolla la contienda interna, permanecerá en el cargo de primer ministro para garantizar una transición ordenada del poder.

“Haré todo lo posible para asegurar una transferencia ordenada del poder”, aseguró.

El mandatario también expresó su respaldo total a quien resulte elegido como su sucesor y destacó que heredará un país “más fuerte y más justo” que el que recibió al asumir el cargo hace dos años, además de estar mejor preparado para afrontar los desafíos futuros.

Durante su mensaje, Starmer agradeció a los miembros de su equipo, a sus colegas, al personal de la residencia oficial de Downing Street y al servicio civil británico por su compromiso y servicio al país.

“Cuando deje el trabajo más importante del país, voy a pasar más tiempo en el trabajo más importante, siendo el mejor esposo que puedo a mi fantástica esposa, ”, concluyó.