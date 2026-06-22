Panamá destaca la democracia colombiana con mensaje a Abelardo de la Espriella

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó sus felicitaciones al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras conocerse los resultados de la jornada electoral celebrada en el día de ayer.

Mediante un comunicado oficial, el presidente de la República, José Raúl Mulino, en nombre del Gobierno y del pueblo panameño, destacó la elección de De la Espriella y reconoció el desarrollo democrático del proceso electoral colombiano.

Panamá resaltó que la jornada puso de manifiesto la fortaleza de las instituciones colombianas, así como el comportamiento cívico, pacífico y responsable de los ciudadanos que acudieron masivamente a las urnas para ejercer su derecho al voto.

Señaló además que la democracia colombiana demostró madurez y resiliencia, reafirmando valores como la libertad, la participación ciudadana y el respeto a la voluntad popular.

Asimismo, se destacó los profundos lazos históricos, culturales y humanos que unen a Panamá y Colombia, y expresó su confianza en que ambas naciones continuarán fortaleciendo sus relaciones bilaterales en áreas como la prosperidad económica, el desarrollo sostenible, la integración regional y la seguridad.

Panamá reiteró su disposición de seguir impulsando una agenda común con Colombia en beneficio de ambos países y formuló sus mejores deseos de éxito al presidente electo Abelardo de la Espriella en las responsabilidades que asumirá al frente de la nación sudamericana.