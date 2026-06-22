Panamá destaca la democracia colombiana con mensaje a Abelardo de la Espriella

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, <b>expresó sus felicitaciones</b> al presidente electo de Colombia, <b>Abelardo de la Espriella</b>, tras conocerse los resultados de la jornada electoral celebrada en el día de ayer.Mediante un comunicado oficial, el presidente de la República, José Raúl Mulino, en nombre del Gobierno y del pueblo panameño, destacó la elección de De la Espriella y reconoció el desarrollo democrático del proceso electoral colombiano.Panamá resaltó que la jornada puso de manifiesto la fortaleza de <b>las instituciones colombianas, así como el comportamiento cívico,</b> <b>pacífico y responsable de los ciudadanos </b>que acudieron masivamente a las urnas para ejercer su derecho al voto.Señaló además que la democracia colombiana demostró madurez y resiliencia, reafirmando valores como la libertad, la participación ciudadana y el respeto a la voluntad popular.Asimismo, se destacó los profundos lazos históricos, culturales y humanos que unen a Panamá y Colombia, y expresó su confianza en que ambas naciones continuarán fortaleciendo sus relaciones bilaterales en áreas como la prosperidad económica, el desarrollo sostenible, la integración regional y la seguridad.Panamá reiteró su disposición de seguir impulsando una agenda común con Colombia en beneficio de ambos países y formuló sus mejores deseos de éxito al presidente electo Abelardo de la Espriella en las responsabilidades que asumirá al frente de la nación sudamericana.