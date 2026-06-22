Protestas en Bogotá y Cali tras victoria preliminar de Abelardo de la Espriella

El escenario político en Colombia se encuentra en medio de una fuerte tensión tras la victoria del candidato de derecha Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con los resultados preliminares divulgados por la autoridad electoral, De la Espriella obtuvo la victoria en una contienda marcada por la polarización política y la alta participación ciudadana. Sin embargo, tras conocerse los resultados, miles de ciudadanos salieron a las calles en Bogotá y Cali para manifestar su inconformidad con el desenlace electoral.

Las movilizaciones comenzaron de forma pacífica, con concentraciones en plazas públicas y principales avenidas, pero con el paso de las horas la situación se tornó más tensa.

En varios puntos de ambas ciudades se registraron bloqueos de vías, quema de barricadas y enfrentamientos entre manifestantes y unidades de la policía antidisturbios. Las autoridades desplegaron operativos para intentar controlar el orden público, tras la quema de llantas y banderas de Estados Unidos.

Los participantes de las protestas expresaron su rechazo a los resultados del preconteo, alegando presuntas irregularidades en mesas de votación y exigiendo mayor transparencia en el proceso electoral.

Mientras tanto, el país entra en una nueva etapa política marcada por expectativas, reacciones divididas y el llamado de distintos sectores a la calma. Las autoridades mantienen el monitoreo del orden público mientras avanzan los procesos institucionales propios del cierre electoral.