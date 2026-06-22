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Negociaciones de paz entre Irán y EE.UU. siguen tras polémica con Trump

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio atravesaron este domingo uno de sus momentos más delicados.
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio atravesaron este domingo uno de sus momentos más delicados. Redes sociales
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Laura Chang
  • 22/06/2026 09:03
Según la agencia oficial iraní IRNA, las conversaciones celebradas en Suiza entraron en una “fase difícil” tras una pausa en las discusiones provocada por un mensaje que Teherán calificó como insultante

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Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio atravesaron este domingo uno de sus momentos más delicados, luego de que un mensaje publicado por el presidente Donald Trump desatara una nueva crisis diplomática entre ambas delegaciones.

Según la agencia oficial iraní IRNA, las conversaciones celebradas en Suiza entraron en una “fase difícil” tras una pausa en las discusiones provocada por un mensaje que Teherán calificó como insultante. El incidente ocurrió apenas 80 minutos después del inicio de la reunión entre representantes de ambos países.

A pesar de la tensión, una fuente cercana al proceso aseguró a AFP que Irán no abandonó las negociaciones ni ha comunicado a los mediadores intención alguna de retirarse de la mesa de diálogo.

La polémica surgió después de que Trump publicara un mensaje en su red Truth Social exigiendo a Irán controlar a sus aliados en Líbano para evitar que “causen problemas” y advirtiendo que Estados Unidos podría retomar los ataques militares si no se cumplen sus demandas.

La respuesta iraní no tardó en llegar. El presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Teherán, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó una advertencia directa a Washington.

“Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera”, afirmó.

Un acuerdo amenazado por las tensiones

El intercambio de amenazas resulta especialmente sensible porque ambos gobiernos firmaron esta misma semana un protocolo de entendimiento que establece como primer compromiso abstenerse de cualquier amenaza o uso de la fuerza entre las dos naciones.

Las conversaciones se desarrollan en un hotel de lujo de los Alpes suizos, cerca de Lucerna, con la mediación de Catar y Pakistán. La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance, mientras que la representación iraní está liderada por Qalibaf.

El objetivo es negociar un acuerdo definitivo que permita poner fin al conflicto regional desencadenado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, una guerra que ha dejado miles de muertos y ha generado fuertes impactos en la economía mundial.

JD Vance habla de una reunión “histórica”

Pese a las dificultades, Vance intentó transmitir optimismo y calificó el encuentro como una oportunidad histórica para transformar las relaciones entre ambos países.

“Esperamos poder pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní”, declaró el vicepresidente estadounidense, quien aseguró haber observado “progresos considerables” en los últimos días.

Sin embargo, reconoció que las diferencias siguen siendo profundas, especialmente en torno al programa nuclear iraní, uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo duradero.

Líbano complica aún más las negociaciones

La situación en Líbano también amenaza con descarrilar el proceso diplomático.

Los enfrentamientos entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá continuaron durante el fin de semana, pese a que el memorando firmado por ambas partes contempla el cese de hostilidades en todos los frentes.

Como represalia, Irán anunció el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

Además, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, advirtió que será imposible alcanzar un acuerdo con Washington mientras continúen los combates en territorio libanés.

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que las tropas israelíes permanecerán en el sur de Líbano “el tiempo que sea necesario”, una postura rechazada por Hezbolá, que se opone a cualquier zona de seguridad controlada por Israel.

Aunque la tensión sigue siendo elevada, Estados Unidos e Irán mantienen abiertas las conversaciones en Suiza, consideradas por muchos observadores como la última gran oportunidad para evitar una nueva escalada militar en Oriente Medio.

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