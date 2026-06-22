Negociaciones de paz entre Irán y EE.UU. siguen tras polémica con Trump

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio atravesaron este domingo uno de sus momentos más delicados, luego de que un mensaje publicado por el presidente Donald Trump desatara una nueva crisis diplomática entre ambas delegaciones.

Según la agencia oficial iraní IRNA, las conversaciones celebradas en Suiza entraron en una “fase difícil” tras una pausa en las discusiones provocada por un mensaje que Teherán calificó como insultante. El incidente ocurrió apenas 80 minutos después del inicio de la reunión entre representantes de ambos países.

A pesar de la tensión, una fuente cercana al proceso aseguró a AFP que Irán no abandonó las negociaciones ni ha comunicado a los mediadores intención alguna de retirarse de la mesa de diálogo.

La polémica surgió después de que Trump publicara un mensaje en su red Truth Social exigiendo a Irán controlar a sus aliados en Líbano para evitar que “causen problemas” y advirtiendo que Estados Unidos podría retomar los ataques militares si no se cumplen sus demandas.

La respuesta iraní no tardó en llegar. El presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Teherán, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó una advertencia directa a Washington.

“Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera”, afirmó.