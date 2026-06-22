Negociaciones de paz entre Irán y EE.UU. siguen tras polémica con Trump

Pese a las dificultades, Vance intentó transmitir optimismo y calificó el encuentro como una oportunidad histórica para transformar las relaciones entre ambos países.<i><b>'Esperamos poder pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní'</b></i>, declaró el vicepresidente estadounidense, quien aseguró haber observado 'progresos considerables' en los últimos días.Sin embargo, reconoció que las diferencias siguen siendo profundas, especialmente en torno al programa nuclear iraní, uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo duradero.