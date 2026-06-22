Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 22 de junio de 2026

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este lunes 22 de junio se prevén aguaceros de moderados a fuertes en distintos puntos del país, especialmente durante la tarde, con mayor intensidad en sectores del Pacífico Central y Occidental.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada persistirán algunos aguaceros aislados entre Colón y Bocas del Toro. Sin embargo, en horas de la mañana las lluvias podrían intensificarse y alcanzar una mayor cobertura sobre Bocas del Toro. Para la tarde se esperan aguaceros de moderados a fuertes tanto en Colón como en Bocas del Toro, mientras que el resto de la región experimentará cielos nublados con lluvias ligeras dispersas y chubascos ocasionales.

Durante la noche, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas a nubladas, con posibilidad de chubascos ocasionales en sectores de Veraguas Norte, Colón y Guna Yala.

En la vertiente del Pacífico, las lluvias comenzarán desde la madrugada sobre áreas fronterizas de Darién y sectores marino-costeros de la península de Azuero y Chiriquí. Estas precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la mañana.

Para la tarde, el IMHPA pronostica aguaceros sectorizados de moderados a fuertes acompañados de posibles ráfagas de viento en Darién, Panamá y Panamá Oeste. Además, existe probabilidad de lluvias dispersas con episodios muy fuertes en Coclé, Herrera, Veraguas, el sur de la comarca Ngäbe Buglé y principalmente en la provincia de Chiriquí.

En horas de la noche, los aguaceros continuarán sobre sectores de Darién, la comarca Emberá y de forma aislada en Panamá Este, el Golfo de Panamá y las costas de Veraguas Sur, mientras que en el resto del país predominarán cielos parcialmente nublados a nublados.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 22 °C y 25.5 °C, aunque en áreas montañosas y la Cordillera Central podrían descender entre 13 °C y 19 °C. Las máximas se ubicarán entre 29 °C y 33 °C, mientras que en zonas altas de la Cordillera Central no superarían los 25 °C.

Los índices de radiación ultravioleta (UV-B) alcanzarán niveles de moderados a altos en el centro y occidente del país, mientras que en el oriente se prevén niveles muy altos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.