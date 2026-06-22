Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 22 de junio de 2026

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para este lunes 22 de junio se prevén aguaceros de <b>moderados a fuertes en distintos puntos del país</b>, especialmente durante la tarde, con mayor intensidad en sectores del Pacífico Central y Occidental.En la vertiente del Caribe, durante la madrugada persistirán algunos aguaceros aislados entre <b>Colón y Bocas del Toro</b>. Sin embargo, en horas de la mañana las lluvias podrían intensificarse y alcanzar una mayor cobertura sobre Bocas del Toro. Para la tarde se esperan aguaceros de moderados a fuertes tanto en Colón como en Bocas del Toro, mientras que el resto de la región experimentará cielos nublados con lluvias ligeras dispersas y chubascos ocasionales.Durante la noche, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas a nubladas, con posibilidad de chubascos ocasionales en sectores de <b>Veraguas Norte, Colón y Guna Yala.</b>En la vertiente del Pacífico, las lluvias comenzarán desde la madrugada sobre áreas fronterizas de Darién y sectores marino-costeros de la península de<b> Azuero y Chiriquí.</b> Estas precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la mañana.Para la tarde, el IMHPA pronostica aguaceros sectorizados de moderados a fuertes acompañados de posibles ráfagas de viento en <b>Darién, Panamá y Panamá Oeste.</b> Además, existe probabilidad de lluvias dispersas con episodios muy fuertes en C<b>oclé, Herrera, Veraguas, el sur de la comarca Ngäbe Buglé</b> y principalmente en la provincia de <b>Chiriquí.</b>En horas de la noche, los aguaceros continuarán sobre sectores de <b>Darién, la comarca Emberá </b>y de forma aislada en<b> Panamá Este</b>, el Golfo de<b> Panamá y las costas de Veraguas Sur</b>, mientras que en el resto del país predominarán cielos parcialmente nublados a nublados.Las temperaturas mínimas oscilarán entre los <b>22 °C y 25.5 °C</b>, aunque en áreas montañosas y la Cordillera Central podrían descender entre <b>13 °C y 19 °C.</b> Las máximas se ubicarán entre <b>29 °C y 33 °C,</b> mientras que en zonas altas de la Cordillera Central no superarían los <b>25 °C.</b>Los índices de radiación ultravioleta (UV-B) alcanzarán niveles de moderados a altos en el centro y occidente del país, mientras que en el oriente se prevén niveles muy altos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.