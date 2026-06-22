Panamá hizo historia: su debut en el Mundial rompe récord con 1.1 millones de televidentes

La pasión por la Selección de Panamá alcanzó niveles históricos durante su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El partido frente a Ghana no solo captó la atención de millones de fanáticos, sino que se convirtió en la transmisión mundialista más vista de todos los tiempos en la televisión panameña.

De acuerdo con cifras preliminares de audiencia, el encuentro generó 1.1 millones de espectadores, estableciendo un nuevo récord para un partido de la Copa Mundial de la FIFA en Panamá.

El dato refleja el enorme interés que despierta la participación de la Marea Roja en la máxima cita del fútbol mundial.

Según los reportes, el 74.4% de las personas que estaban viendo televisión durante el encuentro sintonizaron el partido entre Panamá y Ghana, una cifra sin precedentes para una transmisión deportiva en el país.

El fenómeno confirmó que el Mundial 2026 ha logrado unir a los panameños frente a las pantallas, con familias, amigos y aficionados siguiendo cada jugada del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

La histórica audiencia demuestra el crecimiento del fútbol panameño y el impacto que ha tenido la clasificación de la selección nacional a una nueva Copa del Mundo.

El interés generado por el debut superó registros anteriores y consolidó el encuentro como uno de los eventos televisivos más importantes en la historia reciente del país.

Aunque los datos corresponden a cifras preliminares de audiencia nocturna, los números consolidados serán publicados una vez finalice el torneo.

Sin embargo, los resultados iniciales ya permiten dimensionar el alcance del fenómeno que ha provocado la participación de Panamá en el Mundial.

Con el torneo apenas comenzando y con partidos decisivos todavía por disputarse, todo apunta a que la fiebre mundialista seguirá creciendo y podría establecer nuevas marcas de audiencia en las próximas semanas.