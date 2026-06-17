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Diputados de Vamos y altos funcionarios panameños dicen presente en Toronto para apoyar a Panamá en su debut mundialista

Uno de los que llamó la atención fue el diputado de la bancada Vamos, Jorge Bloise, quien apareció en una fotografía junto a aficionados panameños.
Uno de los que llamó la atención fue el diputado de la bancada Vamos, Jorge Bloise, quien apareció en una fotografía junto a aficionados panameños. Redes sociales
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Laura Chang
  • 17/06/2026 16:22
Toronto ha recibido durante los últimos días una importante movilización de aficionados panameños que viajaron para acompañar a nuestros canaleros.

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La fiebre mundialista también llegó a la clase política panameña. A pocas horas del esperado debut de la Selección de Panamá frente a Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, varios diputados, funcionarios y representantes de instituciones públicas fueron vistos en Toronto apoyando a la Roja.

Uno de los que llamó la atención fue el diputado de la bancada Vamos, Jorge Bloise, quien apareció en una fotografía junto a aficionados panameños en una de las zonas de concentración de seguidores en la ciudad canadiense.

La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde numerosos panameños han compartido fotografías desde Toronto, una de las sedes del torneo y ciudad donde Panamá disputa su primer encuentro mundialista ante Ghana.

Pero Bloise no fue el único rostro conocido detectado en Canadá. También fueron captados el director de Promtur Panamá, Salomón “Salo” Shamah, y la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, quienes fueron fotografiados en un restaurante de Toronto vistiendo camisetas de la marea roja.

La presencia de autoridades vinculadas al sector turístico no ha pasado desapercibida, tomando en cuenta que el Mundial representa una vitrina internacional para promocionar la imagen del país ante millones de espectadores y visitantes.

Toronto ha recibido durante los últimos días una importante movilización de aficionados panameños que viajaron para acompañar a nuestros canaleros.

Diversas actividades culturales, encuentros de fanáticos y eventos organizados por la comunidad panameña han teñido de rojo, azul y blanco varios puntos de la ciudad.

El encuentro entre Panamá y Ghana genera gran expectativa entre la afición nacional, ya que marcará el inicio del camino de la selección canalera en una Copa del Mundo que se celebra por primera vez en tres países anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

Ghana llega además con una sensible baja luego de que el mediocampista Thomas Partey no pudiera ingresar a Canadá para disputar el encuentro ante Panamá.

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