Diputados de Vamos y altos funcionarios panameños dicen presente en Toronto para apoyar a Panamá en su debut mundialista

La fiebre mundialista también llegó a la clase política panameña. A pocas horas del esperado debut de la Selección de Panamá frente a Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, varios diputados, funcionarios y representantes de instituciones públicas fueron vistos en Toronto apoyando a la Roja.

Uno de los que llamó la atención fue el diputado de la bancada Vamos, Jorge Bloise, quien apareció en una fotografía junto a aficionados panameños en una de las zonas de concentración de seguidores en la ciudad canadiense.

La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde numerosos panameños han compartido fotografías desde Toronto, una de las sedes del torneo y ciudad donde Panamá disputa su primer encuentro mundialista ante Ghana.

Pero Bloise no fue el único rostro conocido detectado en Canadá. También fueron captados el director de Promtur Panamá, Salomón “Salo” Shamah, y la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, quienes fueron fotografiados en un restaurante de Toronto vistiendo camisetas de la marea roja.