Trump asegura que no habrá peajes en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que “no habrá peajes” en el estrecho de Ormuz “durante los 60 días del periodo de alto el fuego, ni tampoco después de que expire ese plazo”.

El mandatario escribió este mensaje en su red Truth Social después de que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero.

El presidente de Estados Unidos no hizo alusión al cierre del estrecho de Ormuz anunciado hoy por Irán como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano.

Trump añadió en su mensaje que la única excepción por la que se establecerían peajes sería si fueran “impuestos por y para los Estados Unidos de América —en caso de que no se concrete el acuerdo— por los servicios prestados como ‘ángel de la guarda’ a los países de Oriente Medio, con el fin de recuperar costes pasados, presentes y futuros”.

Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano, mientras que Estados Unidos aseguró que el tránsito continúo durante la jornada aunque se mantienen vigilantes para garantizar la apertura del estrecho.

Según el comando central de EE.UU. (Centcom), el nivel de amenaza a la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz se redujo a moderado tras el memorando de entendimiento, al tiempo que advierte sobre “la presencia de minas” y el tránsito naval por “las operaciones de limpieza”.