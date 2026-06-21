Minsa descarta favorecimiento en compra de medicamentos

El Ministerio de Salud (Minsa) aclaró a la ciudadanía que la reciente adquisición de medicamentos clave respondió exclusivamente a la necesidad urgente de evitar el desabastecimiento en el país, rechazando categóricamente los señalamientos de un supuesto favorecimiento a la empresa Bio Materiales, S.A.

Según la institución, las compras se realizaron bajo los parámetros legales vigentes para garantizar la continuidad de los tratamientos de miles de pacientes.

El Minsa explicó que los medicamentos adquiridos —entre los que se encuentran el Clotrimazol, la Nifedipina, el Clorhidrato de Propranolol y Trivitaminas ACD— pertenecen a un grupo de productos de difícil adquisición en el mercado local.

Para sustentar esta situación, las autoridades presentaron un histórico de contratación pública entre los años 2018 y 2024 que evidencia el desinterés de los proveedores ordinarios:

Un total de 27 actos públicos convocados por el Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y diversos hospitales (como el Hospital Santo Tomás y el Hospital Nicolás A. Solano) fueron declarados desiertos por falta de proponentes.

La falta de oferentes reiterada obligó a la institución a buscar alternativas viables para no interrumpir la atención médica.

Ante la falta de opciones en el mercado nacional, el Ministerio de Salud aplicó los mecanismos excepcionales contemplados en la Ley 419 de 2024, la cual regula los medicamentos y productos para la salud humana.

Esta normativa faculta a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (DNFD) a autorizar la importación de medicamentos sin registro sanitario de forma exclusiva cuando no exista disponibilidad local y se requiera proteger la vida de los pacientes.

E Minsa enfatizó que esta medida de excepción no relaja los controles sanitarios. Todos los productos importados bajo esta figura deben cumplir con estrictos requisitos técnicos y regulatorios antes de ser distribuidos, asegurando que mantengan los mismos estándares de seguridad, calidad y eficacia requeridos en el país.