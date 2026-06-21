Mulino, Marco Rubio y otros líderes reaccionan a la victoria De la Espriella en Colombia

La victoria de <b><a href="/tag/-/meta/abelardo-de-la-espriella">Abelardo de la Espriella</a></b> en la <b><a href="/tag/-/meta/colombia-decide">segunda vuelta presidencial de Colombia</a></b> generó una rápida ola de reacciones entre líderes políticos de la región y figuras de la política colombiana, quienes destacaron el resultado electoral y enviaron mensajes de felicitación al presidente electo y a su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo.Entre quienes se han pronunciado se encuentra el presidente de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, quien felicitó al mandatario electo y expresó su disposición de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.<i>'Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad que asume al frente de su país. Panamá reitera su disposición de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones'</i>, manifestó Mulino a través de sus redes sociales.El gobernante panameño también envió sus mejores deseos al pueblo colombiano tras conocerse el resultado de la jornada electoral.Quien también felicitó a De la Espriella fue el secretario de Estado de Estados Unidos, <b><a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a></b>. Este señaló que la administración Trump <b>espera trabajar estrechamente con su gobierno para fortalecer la cooperación en seguridad regional</b>. <i>'Los mejores días de Colombia están por venir'</i>, resaltó Rubio.Desde Colombia, <b>la exdiputada Paola Valencia también celebró el triunfo de la fórmula presidencial</b> conformada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.En su mensaje, Valencia expresó su deseo de que la nueva administración impulse una agenda centrada en la libertad económica, el desarrollo y el bienestar social.<i>'Dios guíe sus pasos y permita que Colombia emprenda una senda de progreso basado en un Estado pequeño, la libertad como principio de desarrollo económico y el bienestar social para todos y cada uno de los ciudadanos'</i>, escribió.El <b>exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa</b> calificó el resultado como una buena noticia para el país y aseguró que la elección representa un rechazo al proyecto político del petrismo.<i>'¡Qué bueno para Colombia que haya ganado De la Espriella contra la irresponsabilidad infinita del petrismo!'</i>, señaló.Peñalosa también destacó que <b>el presidente electo habría obtenido la mayor votación alcanzada por un mandatario colombiano en la historia del país</b>.Por su parte, <b>el expresidente Andrés Pastrana afirmó que el resultado electoral representa un fortalecimiento de la institucionalidad y de la democracia colombiana</b>.<i>'Colombia retoma el camino de la institucionalidad y se fortalece la democracia'</i>, expresó el exmandatario, quien además felicitó al presidente y vicepresidente electos, así como a sus familias.Otro de los exjefes de Estado que reaccionó fue<b> Iván Duque, quien reconoció el resultado de las urnas y deseó éxitos a la nueva administración</b>.<i>'Colombia ha elegido a un nuevo Presidente'</i>, manifestó Duque, quien además felicitó a la Registraduría Nacional de Colombia por la organización de unas elecciones que calificó como libres y transparentes.Con los resultados ya definidos, la atención se centra ahora en el proceso de transición y en las primeras señales que dará el nuevo gobierno sobre las prioridades de su gestión.