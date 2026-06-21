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Uruguay empata ante Cabo Verde y peligra el pase con Bielsa

Solo dos minutos más tarde, en el tiempo añadido (45+6’), Agustín Canobbio dio la vuelta al marcador al empujar un balón asistido de cabeza por el propio Araújo
Solo dos minutos más tarde, en el tiempo añadido (45+6’), Agustín Canobbio dio la vuelta al marcador al empujar un balón asistido de cabeza por el propio Araújo FIFA
Por
Lourdes García Armuelles
  • 21/06/2026 19:21
Tanto Uruguay como Cabo Verde marchan empatados con 2 unidades tras dos jornadas, lo que obliga a los dirigidos por Bielsa a jugarse la clasificación

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En un compromiso que quedará marcado en la historia del fútbol africano, la selección de Cabo Verde logró un heroico empate 2-2 ante un Uruguay desconcertado en el Miami Stadium, dejando al rojo vivo la definición del Grupo H de la Copa del Mundo 2026.

El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa se vio sorprendido desde los primeros compases del encuentro. Al minuto 21, el mediocampista Kevin Pina ejecutó un potente e impresionante tiro libre desde unos 35 metros que tomó por sorpresa al experimentado arquero charrúa Fernando Muslera, firmando así el primer gol en la historia de los “Tiburones Azules” en una cita mundialista.

Pese al golpe, Uruguay reaccionó con agresividad antes del descanso. Al minuto 44, Maximiliano Araújo aprovechó un rebote en el poste tras un cabezazo de Rodrigo Bentancur para decretar la igualdad.

Solo dos minutos más tarde, en el tiempo añadido (45+6’), Agustín Canobbio dio la vuelta al marcador al empujar un balón asistido de cabeza por el propio Araújo, enviando a la Celeste al vestuario con una ventaja de 2-1 que parecía encarrilar el partido.

Sin embargo, los errores defensivos volvieron a penalizar a la escuadra sudamericana en el complemento. Al minuto 61, una grave falta de comunicación entre el zaguero Mathías Olivera y el guardamista Muslera propició el empate definitivo.

Olivera jugó un pase retrasado comprometido que permitió al recién ingresado Hélio Varela anticiparse, robar el esférico y definir a puerta vacía para sellar el 2-2.

El encuentro también dejó un dato inédito en los anales de la FIFA: por primera vez en un Mundial se enfrentaron dos porteros titulares mayores de 40 años, con Muslera (40) en el arco uruguayo y Vozinha (41) custodiando las redes caboverdianas, siendo este último clave para sostener el resultado en los minutos finales.

Con este resultado, y tras la victoria previa de España sobre Arabia Saudita, la situación en el Grupo H se vuelve crítica para la Celeste.

Tanto Uruguay como Cabo Verde marchan empatados con 2 unidades tras dos jornadas, lo que obliga a los dirigidos por Bielsa a jugarse la clasificación de vida o muerte ante el combinado español en la última fecha de la fase de grupos.

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