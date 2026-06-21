Uruguay empata ante Cabo Verde y peligra el pase con Bielsa

Pese al golpe, Uruguay reaccionó con agresividad antes del descanso. Al minuto 44, Maximiliano Araújo aprovechó un rebote en el poste tras un cabezazo de Rodrigo Bentancur para decretar la igualdad. Solo dos minutos más tarde, en el tiempo añadido (45+6’), Agustín Canobbio dio la vuelta al marcador al empujar un balón asistido de cabeza por el propio Araújo, enviando a la Celeste al vestuario con una ventaja de 2-1 que parecía encarrilar el partido.Sin embargo, los errores defensivos volvieron a penalizar a la escuadra sudamericana en el complemento. Al minuto 61, una grave falta de comunicación entre el zaguero Mathías Olivera y el guardamista Muslera propició el empate definitivo. Olivera jugó un pase retrasado comprometido que permitió al recién ingresado Hélio Varela anticiparse, robar el esférico y definir a puerta vacía para sellar el 2-2.