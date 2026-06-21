Panamá busca que más países del Caribe respalden la neutralidad del Canal

Panamá aprovechó una serie de reuniones bilaterales con autoridades de Trinidad y Tobago, Barbados y Haití para promover la adhesión de más países caribeños al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, además de abordar temas de seguridad regional, comercio y conectividad aérea.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo encuentros con Wilfred Nicholas Morris, ministro de la Oficina del Primer Ministro de Trinidad y Tobago; Christopher Pérez Sinckler, ministro de Relaciones Exteriores de Barbados; y Raina Forbin, representante de Haití.

Durante la reunión con Morris, el canciller panameño extendió una invitación formal a Trinidad y Tobago para adherirse al protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal. También invitó a empresas de ese país a participar en Expocomer 2027.

Con Barbados, las conversaciones estuvieron centradas en la agenda bilateral y en el fortalecimiento del diálogo entre ambos países. Sin embargo, uno de los temas principales fue el Tratado de Neutralidad del Canal.

Martínez-Acha recordó que Barbados se adhirió al acuerdo en 1987 y solicitó formalmente el apoyo de ese país para promover que otros miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) también se sumen al tratado.

Según la Cancillería, el objetivo es ampliar el respaldo internacional a un acuerdo que garantiza la neutralidad permanente y el libre tránsito por la vía interoceánica.

En el encuentro con la ministra haitiana Raina Forbin, las conversaciones se enfocaron en la situación de seguridad que enfrenta Haití y en la cooperación regional contra el crimen organizado.

Forbin planteó además el interés de su país en que Copa Airlines evalúe incluir a Cabo Haitiano entre sus destinos.

Martínez-Acha también invitó al Gobierno haitiano a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal y reiteró el respaldo panameño a los esfuerzos para enfrentar la violencia criminal.

“Panamá está cerca de Haití en sus esfuerzos por combatir bandas armadas y el crimen organizado porque representan la principal amenaza para nuestras democracias”, afirmó el canciller.

Las reuniones forman parte de la estrategia diplomática panameña para fortalecer sus relaciones con el Caribe y ampliar la cooperación en asuntos de seguridad, comercio y gobernanza regional.