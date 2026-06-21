Panamá busca que más países del Caribe respalden la neutralidad del Canal

Panamá aprovechó una serie de <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://mire.gob.pa/panama-consolida-sus-relaciones-bilaterales-con-trinidad-y-tobago-barbados-y-haiti/#" target="_blank">reuniones bilaterales</a> con autoridades de Trinidad y Tobago, Barbados y Haití para promover la adhesión de más países caribeños al<b> <a href="/tag/-/meta/tratado-de-neutralidad">Tratado de Neutralidad Permanente</a> </b>del<b> <a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b>, además de abordar temas de seguridad regional, comercio y conectividad aérea.El ministro de Relaciones Exteriores,<b><a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha"> Javier Martínez-Acha Vásquez</a></b>, sostuvo encuentros con <b>Wilfred Nicholas Morris</b>, ministro de la Oficina del Primer Ministro de Trinidad y Tobago; <b>Christopher Pérez Sinckler</b>, ministro de Relaciones Exteriores de Barbados; y <b>Raina Forbin</b>, representante de Haití.Durante la reunión con Morris, el canciller panameño extendió una invitación formal a Trinidad y Tobago para adherirse al protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal. También invitó a empresas de ese país a participar en <b>Expocomer 2027</b>.Con Barbados, las conversaciones estuvieron centradas en la agenda bilateral y en el fortalecimiento del diálogo entre ambos países. Sin embargo, uno de los temas principales fue el Tratado de Neutralidad del Canal.Martínez-Acha recordó que Barbados se adhirió al acuerdo en 1987 y solicitó formalmente el apoyo de ese país para promover que otros miembros de la <b><a href="/tag/-/meta/caricom-comunidad-del-caribe">Comunidad del Caribe (Caricom)</a></b> también se sumen al tratado.Según la Cancillería, el objetivo es ampliar el respaldo internacional a un acuerdo que garantiza la neutralidad permanente y el libre tránsito por la vía interoceánica.En el encuentro con la ministra haitiana <b>Raina Forbin</b>, las conversaciones se enfocaron en la situación de seguridad que enfrenta Haití y en la cooperación regional contra el crimen organizado.Forbin planteó además el interés de su país en que <a href="/tag/-/meta/copa-airlines">Copa Airlines</a> evalúe incluir a <b>Cabo Haitiano</b> entre sus destinos.<b>Martínez-Acha</b> también invitó al Gobierno haitiano a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal y reiteró el respaldo panameño a los esfuerzos para enfrentar la violencia criminal.<i>'Panamá está cerca de Haití en sus esfuerzos por combatir bandas armadas y el crimen organizado porque representan la principal amenaza para nuestras democracias'</i>, afirmó el canciller.Las reuniones forman parte de la estrategia <a href="/tag/-/meta/diplomacia">diplomática</a> panameña para fortalecer sus relaciones con el Caribe y ampliar la cooperación en asuntos de seguridad, comercio y gobernanza regional.