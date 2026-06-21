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Embajador de EE.UU. conmemoró en Colón 250 años de independencia

Kevin Cabrera participó en la Colón American Fair realizada en la ciudad de Colón.
Kevin Cabrera participó en la Colón American Fair realizada en la ciudad de Colón. Cedida | Embajada de EE.UU. en Panamá
La actividad conmemoró los 250 años de independencia de Estados Unidos.
La actividad conmemoró los 250 años de independencia de Estados Unidos. Cedida | Embajada de EE.UU. en Panamá
Organizaciones locales apoyaron la realización del evento comunitario.
Organizaciones locales apoyaron la realización del evento comunitario. Cedida | Embajada de EE.UU. en Panamá
El embajador Kevin Cabrera participó en la Colón American Fair.
El embajador Kevin Cabrera participó en la Colón American Fair. Cedida | Embajada de EE.UU. en Panamá
Diplomacia cultural de EE.UU. llega a Colón con feria conmemorativa.
Diplomacia cultural de EE.UU. llega a Colón con feria conmemorativa. Cedida | Embajada de EE.UU. en Panamá
Colón acogió feria organizada por EE.UU. por sus 250 años de independencia.
Colón acogió feria organizada por EE.UU. por sus 250 años de independencia. Cedida | Embajada de EE.UU. en Panamá
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Mileika Lasso
  • 21/06/2026 19:52
Kevin Cabrera participó en una feria en Colón organizada para destacar los valores históricos y democráticos de Estados Unidos

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El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, participó en la Colon American Fair, una actividad realizada en la ciudad de Colón, provincia de igual nombre, para conmemorar los 250 años de la independencia estadounidense.

Según informó la Embajada de Estados Unidos en Panamá, la feria contó con el apoyo de organizaciones locales como Reto por Colón y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón.

Durante la actividad, la representación diplomática destacó los valores de libertad y autodeterminación que, según indicó, forman parte de los principios fundacionales de la democracia estadounidense.

La celebración se desarrolló como parte de las iniciativas impulsadas por Estados Unidos para recordar el próximo aniversario de su independencia, cuya conmemoración oficial tendrá lugar en 2026.

La embajada señaló que el evento buscó acercar a los asistentes a la historia estadounidense mediante actividades culturales y comunitarias.

La actividad también reflejó la estrategia de diplomacia pública que desarrolla Estados Unidos en Panamá mediante programas educativos, culturales y de intercambio con comunidades locales.

Colón ha sido escenario frecuente de proyectos respaldados por la representación diplomática estadounidense, particularmente en áreas relacionadas con educación, liderazgo juvenil y desarrollo comunitario.

Aunque la embajada presentó la feria como una celebración histórica y cultural, la actividad también forma parte de los mecanismos de acercamiento que los países utilizan para fortalecer sus relaciones con comunidades y actores locales.

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