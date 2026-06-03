Embajador Kevin Cabrera impulsa proyectos de agua, educación y comercio en Veraguas

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, realizó este 3 de junio una visita oficial a la provincia de Veraguas como parte de la iniciativa “Embassy on the Road”, una estrategia de la Embajada estadounidense orientada a fortalecer los vínculos con las comunidades y promover la cooperación bilateral entre ambas naciones.

Durante su recorrido por Santiago, Cabrera sostuvo encuentros con autoridades locales, educadores, estudiantes y representantes del sector empresarial, abordando temas relacionados con la seguridad hídrica, la educación, el comercio y los intercambios culturales.

Uno de los principales actos de la jornada tuvo lugar en la oficina regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), donde el embajador entregó motores sumergibles para bombas de agua donados por el Comando Sur de Estados Unidos.

En la actividad participaron la gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera Díaz; el alcalde de Santiago, Eric Jaén; y el director nacional del Idaan, Antonio Tercero González.

Según Cabrera, la donación, valorada en 15 mil dólares, permitirá restablecer un servicio de agua más confiable para más de 7,200 residentes de cuatro municipios de la provincia.

“El agua limpia cambia vidas. A través de esta contribución de del Comando Sur, Estados Unidos está restableciendo un servicio de agua confiable para más de 7,200 panameños en cuatro municipios”, expresó el diplomático.

Asimismo, destacó que esta iniciativa forma parte de la cooperación ampliada entre ambos países en materia de seguridad y desarrollo comunitario.

Como parte de su agenda, el embajador visitó la empresa Cereales Nutricionales Especializados, dedicada a la producción de alimentos nutricionales elaborados con trigo importado de Estados Unidos.

También recorrió las instalaciones del Grupo Athanasiadis, una de las principales empresas procesadoras de alimentos e importadoras de insumos agrícolas estadounidenses en Panamá.

Las visitas permitieron destacar el impacto positivo del intercambio comercial entre ambas naciones y su contribución al crecimiento económico y la generación de empleos.

En el ámbito educativo, Cabrera visitó la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, donde entregó 1,000 libros en inglés destinados a cuatro centros educativos de la provincia.

La donación forma parte de las actividades conmemorativas de #Freedom250, iniciativa que celebra los 250 años de independencia de Estados Unidos.

Durante el evento, el embajador también anunció el lanzamiento de un nuevo programa virtual de capacitación en inglés para docentes panameños, desarrollado en coordinación con el Ministerio de Educación.

La agenda incluyó además un reconocimiento a La Banda de Música Primavera, agrupación que representó a Panamá en el tradicional Desfile de Macy’s en Nueva York, destacando su aporte al fortalecimiento de los lazos culturales entre ambos países.

Cabrera también visitó la histórica Iglesia Colonial de San Francisco de La Montaña, considerada uno de los principales patrimonios religiosos y arquitectónicos de Panamá, cuya construcción se remonta a 1630.

Posteriormente compartió con el chef Jaime Lasso en Chiolo’s Fonda Urbana y ofreció una entrevista en la emisora Ondas Centrales.

La visita de Cabrera forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos para fortalecer la cooperación con Panamá en áreas estratégicas como infraestructura, educación, comercio, desarrollo comunitario y cultura.