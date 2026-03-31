Ministro Orillac destaca que la llegada del USS Nimitz es un símbolo cooperación regional

El ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac , participó en la recepción ofrecida por los Estados Unidos a bordo del portaviones USS Nimitz , anclado en la bahía de Panamá como parte de su recorrido entre la Costa Oeste y la Costa Este del país norteamericano.

Durante el acto Orillac destacó que la presencia de esta embarcación simboliza el compromiso compartido entre Panamá y Estados Unidos con la paz, la estabilidad regional y la cooperación internacional, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y los delitos transnacionales. Asimismo, subrayó la importancia de la seguridad marítima y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó que esta visita, evidencia la solidez de los vínculos entre ambas naciones. Destacó además la cooperación conjunta en áreas como asistencia humanitaria y respuestas a desastres naturales.

“Panamá, como puente del mundo y corazón del comercio global, valora profundamente la cooperación internacional, la seguridad marítima y el respeto mutuo entre países. La llegada de este portaviones simboliza esos valores compartidos, así como el compromiso con la paz, la estabilidad, la colaboración en nuestra región, la lucha contra el narcotrafico y los delitos internacionales”, dijo.

El diplomático también resaltó el papel del Comando Sur en Panamá, indicando que sus acciones incluyen la capacitación de unidades de seguridad, el suministro de equipos y el desarrollo de misiones médicas que han incrementado su alcance en el país.

“El trabajo del Comando Sur en Panamá genera resultados concretos. Prepara y construye muelles y cuarteles, proporciona aeronaves, embarcaciones, vehículos y herramientas, capacita cada año a cientos de unidades de entrenamiento de seguridad panameños. Las misiones médicas del Comando Sur están llegando a un número récord en Panamá este año. El aumento de asistencia humanitaria a Panamá se debe a la ampliación de nuestra cooperación en materia de seguridad bajo los presidentes Trump y Mulino”, afirmó.

El USS Nimitz, considerado uno de los buques de guerra más grandes del mundo, mide aproximadamente 333 metros de largo, puede transportar hasta 90 aeronaves y desplazar cerca de 100,000 toneladas. Funciona como una base aérea móvil con capacidad de respuesta ante crisis a larga distancia.

La embarcación es acompañada por el destructor USS Gridley, equipado con sistemas avanzados de defensa, y juntos transportan a unos 6,000 tripulantes. Su recorrido también incluye escalas en países como Perú, Chile y Brasil.