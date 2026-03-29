Buques de guerra llegan a Panamá por operación antidrogas Mares del Sur 2026

La llegada de embarcaciones de la Armada de Estados Unidos marcó el inicio de las actividades del ejercicio regional Mares del Sur 2026 en Panamá, con la presencia del destructor de guerra USS Gridley como pieza central de la operación enfocada en seguridad marítima y lucha contra el narcotráfico.

Durante el acto inaugural, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó que la visita forma parte de la operación Southern Seas, destinada a fortalecer la cooperación con países aliados. El diplomático subrayó que la misión busca apoyar a socios regionales en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, resaltando que Panamá y Estados Unidos trabajan “hombro a hombro” frente a amenazas comunes.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, explicó que la escala en Panamá forma parte de un recorrido más amplio de la Armada estadounidense que continuará en Perú, Chile, Argentina y Brasil.

El funcionario detalló que durante la visita se realizarán ejercicios profesionales de coordinación aérea y marítima, así como intercambios de experiencias entre fuerzas de seguridad. Este tipo de ejercicios se desarrollan cada año en el marco de entrenamientos panamericanos orientados a fortalecer la cooperación regional.

Como parte de la operación, el portaaviones nuclear USS Nimitz permanecerá anclado en aguas abiertas. Se trata de la primera vez en más de 50 años que un portaaviones estadounidense visita aguas panameñas, lo que refuerza la relación bilateral y el rol estratégico del país en la seguridad regional.

El USS Gridley, equipado con sistemas avanzados de radar y defensa, atracará en el puerto de Amador, consolidando la presencia de buques de guerra estadounidenses en territorio panameño durante el ejercicio.

La embajada de Estados Unidos informó que la escala permitirá el desembarco de hasta 3.500 tripulantes por día, quienes tendrán tiempo de descanso y recuperación tras sus operaciones en el ejercicio Mares del Sur 2026.

La presencia de miles de marinos generará un impacto económico positivo en restaurantes, comercios y sitios turísticos, al tiempo que ofrece a la tripulación la oportunidad de conocer el país.

La visita de estos buques de guerra evidencia la cooperación bilateral en materia de seguridad y el papel de Panamá como punto clave en las operaciones regionales contra el narcotráfico.