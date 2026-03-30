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Falla técnica impide acceso al USS Nimitz durante su visita a Panamá

El inconveniente se registró en horas de la mañana, cuando grupos de periodistas y personal autorizado aguardaban para subir al portaaviones, considerado uno de los buques insignia de la United States Navy.
El inconveniente se registró en horas de la mañana, cuando grupos de periodistas y personal autorizado aguardaban para subir al portaaviones, considerado uno de los buques insignia de la United States Navy. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 30/03/2026 13:31
Se investiga el incidente logístico que suspendió recorrido previsto para prensa y visitantes, mientras continúan actividades vinculadas a despliegue naval en aguas panameñas

Una falla técnica en la plataforma de acceso impidió este lunes el abordaje del USS Nimitz durante su estadía en aguas panameñas, lo que obligó a cancelar el ingreso de delegaciones de prensa y visitantes que tenían previsto recorrer la embarcación.

El inconveniente se registró en horas de la mañana, cuando grupos de periodistas y personal autorizado aguardaban para subir al portaaviones, considerado uno de los buques insignia de la United States Navy.

Embajada de EE.UU. confirma evaluación del problema

Un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Panamá indicó que el equipo técnico se encuentra “identificando el problema y trabajando para resolverlo”, sin precisar un plazo para restablecer el acceso a la nave.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la naturaleza exacta de la falla ni si el incidente afectará futuras visitas programadas al portaaviones.

Visita en el marco de operación regional

La llegada del USS Nimitz a Panamá forma parte del despliegue naval estadounidense vinculado a la operación “Mares del Sur 2026”, una iniciativa orientada a reforzar la cooperación regional en seguridad marítima y combate al narcotráfico.

En ese contexto, distintas unidades de la marina estadounidense han realizado escalas y ejercicios conjuntos en la región, incluyendo actividades de coordinación con autoridades panameñas

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