Falla técnica impide acceso al USS Nimitz durante su visita a Panamá

Una falla técnica en la plataforma de acceso impidió este lunes el abordaje del USS Nimitz durante su estadía en aguas panameñas, lo que obligó a cancelar el ingreso de delegaciones de prensa y visitantes que tenían previsto recorrer la embarcación.El inconveniente se registró en horas de la mañana, cuando grupos de periodistas y personal autorizado aguardaban para subir al portaaviones, considerado uno de los buques insignia de la United States Navy.<b>Embajada de EE.UU. confirma evaluación del problema</b>Un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Panamá indicó que el equipo técnico se encuentra 'identificando el problema y trabajando para resolverlo', sin precisar un plazo para restablecer el acceso a la nave.Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la naturaleza exacta de la falla ni si el incidente afectará futuras visitas programadas al portaaviones.