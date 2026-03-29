Panamá recibe al USS Gridley en el marco de la operación Mares del Sur 2026

Durante el acto inaugural de Mares del Sur 2026, el embajador Kevin Marino Cabrera subrayó la importancia de la visita del buque USS Gridley, como parte de la operación Mares del Sur 2026, que busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad. “Esto es parte del Southern Seas, una operación que estamos haciendo por nuestros amigos y socios en la región. Se trata del USS Gridley, portaaviones nuclear, y también del Great Lakes, que forman parte de esta operación contra el narcotráfico, a favor de la ley y el orden”, señaló Cabrera.

El embajador enfatizó que la presencia de estas embarcaciones refleja los objetivos compartidos entre Panamá y Estados Unidos en la lucha contra los carteles y el tráfico de drogas, destacando que ambos países trabajan “hombro a hombro” frente a las amenazas comunes.

Ejercicios regionales

Por su parte, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, subrayó que la escala en Panamá forma parte de un itinerario más amplio de la Armada de Estados Unidos en la región. “Hoy, por parte del ejercicio que desarrolla la Armada de los Estados Unidos, se realiza una de las mayores escalas en Panamá. Posteriormente lo harán en Perú, Chile, Argentina y Brasil, hasta llegar a la nueva base designada para el grupo de ataque”, explicó Ábrego. El ministro detalló que se desarrollarán ejercicios de mesa de carácter profesional, enfocados en el intercambio de experiencias y en la coordinación aérea y marítima. “Son ejercicios que se han venido realizando año tras año en el marco de los distintos ejercicios panamericanos, y que comprenden tanto la parte aérea como la marítima”, añadió.