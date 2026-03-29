Panamá recibe al USS Gridley en el marco de la operación Mares del Sur 2026

Por su parte, <a href="/tag/-/meta/frank-abrego">el ministro de Seguridad, Frank Ábrego</a>, subrayó que la escala en Panamá forma parte de un itinerario más amplio de la Armada de Estados Unidos en la región.<i><b>'Hoy, por parte del ejercicio que desarrolla la Armada de los Estados Unidos, se realiza una de las mayores escalas en Panamá. Posteriormente lo harán en Perú, Chile, Argentina y Brasil, hasta llegar a la nueva base designada para el grupo de ataque', </b></i>explicó Ábrego.El ministro detalló que se desarrollarán ejercicios de mesa de carácter profesional, enfocados en el intercambio de experiencias y en la coordinación aérea y marítima.<i>'Son ejercicios que se han venido realizando año tras año en el marco de los distintos ejercicios panamericanos, y que comprenden tanto la parte aérea como la marítima',</i> añadió.