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Panamá recibe al USS Gridley en el marco de la operación Mares del Sur 2026

Visita del buque USS Gridley.
Visita del buque USS Gridley. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 29/03/2026 13:17
La presencia de estas embarcaciones resalra los objetivos compartidos entre Panamá y Estados Unidos en la lucha contra los carteles y el tráfico de drogas

Durante el acto inaugural de Mares del Sur 2026, el embajador Kevin Marino Cabrera subrayó la importancia de la visita del buque USS Gridley, como parte de la operación Mares del Sur 2026, que busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.

“Esto es parte del Southern Seas, una operación que estamos haciendo por nuestros amigos y socios en la región. Se trata del USS Gridley, portaaviones nuclear, y también del Great Lakes, que forman parte de esta operación contra el narcotráfico, a favor de la ley y el orden”, señaló Cabrera.


El embajador enfatizó que la presencia de estas embarcaciones refleja los objetivos compartidos entre Panamá y Estados Unidos en la lucha contra los carteles y el tráfico de drogas, destacando que ambos países trabajan “hombro a hombro” frente a las amenazas comunes.

Marinos de los Estados Unidos.
Marinos de los Estados Unidos. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
El embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.
El embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Ejercicios regionales

Por su parte, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, subrayó que la escala en Panamá forma parte de un itinerario más amplio de la Armada de Estados Unidos en la región.

“Hoy, por parte del ejercicio que desarrolla la Armada de los Estados Unidos, se realiza una de las mayores escalas en Panamá. Posteriormente lo harán en Perú, Chile, Argentina y Brasil, hasta llegar a la nueva base designada para el grupo de ataque”, explicó Ábrego.

El ministro detalló que se desarrollarán ejercicios de mesa de carácter profesional, enfocados en el intercambio de experiencias y en la coordinación aérea y marítima.

“Son ejercicios que se han venido realizando año tras año en el marco de los distintos ejercicios panamericanos, y que comprenden tanto la parte aérea como la marítima”, añadió.

El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, asistió al evento junto a otras autoridades locales.
El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, asistió al evento junto a otras autoridades locales. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Los portaaviones también cuentan con helicopteros.
Los portaaviones también cuentan con helicopteros. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá

El USS Nimitz, un portaaviones y uno de los buques navales más grandes del mundo, permanecerá anclado en aguas abiertas durante la visita.

Esta es la primera vez en más de 50 años que un portaaviones visita aguas panameñas, lo que demuestra la solidez de la relación bilateral entre Estados Unidos y Panamá y la importancia que Estados Unidos otorga a sus estrechos lazos con la República de Panamá.

El USS Gridley, un destructor equipado con sistemas avanzados de radar y defensa, atracará en el puerto de Amador.

Según la embajada de EE.UU. en Panamá, la presencia de estas embarcaciones en Panamá brindará a los tripulantes la oportunidad de descanso y recuperación durante las operaciones realizadas como parte del ejercicio “Mares del Sur 2026”.

Destacó que hasta 3,500 tripulantes por día desembarcarán en Panamá, generando un impacto económico positivo para numerosos negocios locales, en restaurantes, comercios y sitios turísticos, a la vez que ofrece a estos tripulantes una oportunidad única de conocer Panamá.

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