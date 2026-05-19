Balacera en vía Ricardo J. Alfaro deja un muerto cerca de El Dorado

Una balacera se registró este martes 19 de mayo en la vía Ricardo J. Alfaro, a la altura del centro comercial El Dorado, y dejó como saldo un muerto, en un hecho que preliminarmente apunta a un presunto caso de sicariato.

De acuerdo con información divulgada por TVN Noticias, el ataque ocurrió aproximadamente a las 6:30 p.m., frente al Banco Nacional y a pocos metros de la intersección de El Dorado.

Según reportes extraoficiales citados por el medio, la víctima se desplazaba en un vehículo cuando fue interceptada por dos hombres que viajaban en una motocicleta. Aprovechando el congestionamiento vehicular de la hora pico, los atacantes comenzaron a disparar contra el automóvil.

Informes policiales preliminares indican que el conductor del vehículo sería presuntamente conocido por mantener vínculos con una organización criminal que opera en el área.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado al Hospital San Miguel Arcángel; sin embargo, habría llegado sin signos vitales.

Testigos relataron en redes sociales haber escuchado múltiples detonaciones consecutivas, lo que hace presumir que se utilizó un arma automática o de repetición durante el atentado.