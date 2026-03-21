Cuba sufre segundo apagón nacional en menos de una semana en plena crisis energética

La isla de Cuba registró al atardecer de este sábado 21 de marzo un nuevo apagón generalizado, el segundo en menos de una semana, reflejo de la profunda crisis energética que atraviesa la isla.

El Ministerio de Energía y Minas informó que se produjo una “desconexión total” del sistema eléctrico nacional, lo que dejó sin servicio a amplias zonas del país. La institución indicó que ya se trabaja en la recuperación del suministro.

El corte, de acuerdo con AFP, comenzó a sentirse en la ciudad de La Habana al atardecer, poco antes de las 6:30 p.m. hora local, apenas cinco días después de un primer apagón nacional que también dejó a millones de personas sin electricidad.

Hay que recordar que el pasado martes ocurrió lo mismo de este sábado, cuando toda la isla sufrió una “desconexión total” del sistema eléctrico.

En esa ocasión el corte de la energía afectó a todo el territorio durante aproximadamente 29 horas y media, recordó Infobae.

Este miércoles 18 de marzo el régimen declaró restablecido el Sistema Electroenergético Nacional tras más de un día sin servicio, aunque gran parte de la isla permanecía bajo apagones programados y prolongados en medio de la crisis energética persistente.

Además, en la ciudad de La Habana, los cortes diarios alcanzaron hasta 15 horas, mientras que en provincias del interior las interrupciones llegaron a superar las 48 horas consecutivas, reportó Infobae.