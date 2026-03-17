Apagón masivo y terremoto en Cuba: Situación crítica en la isla

La combinación de un colapso total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y un fuerte sismo en Guantánamo y Santiago de Cuba eleva la tensión al límite. El Gobierno reporta avances lentos en la recuperación energética. La isla vive horas de extrema incertidumbre. A la crisis energética que el lunes 16 de marzo dejó a más de 9 millones de personas sin electricidad, se sumó esta madrugada un terremoto de magnitud 6.0 que sacudió el oriente de la isla, dejando a miles de ciudadanos en la oscuridad total, sin telefonía ni internet para comunicarse durante la emergencia.

Un despertar entre escombros y sombras

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) confirmó que el temblor ocurrió a las 00:28 hora local, con epicentro a 37 kilómetros de Imías, Guantánamo. El sismo, que se sintió con fuerza en Santiago de Cuba, ocurrió en el peor escenario posible: con el 62 % del país sin corriente eléctrica y las comunicaciones interrumpidas debido a la desconexión del SEN. Aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró una magnitud de 5.8 seguida de una réplica de 4.7, el impacto emocional en la población es incalculable, tras días de apagones que alcanzan las 15 horas diarias en la capital y hasta 48 horas en provincias.

Estado del Sistema Eléctrico: ¿Cuándo volverá la luz?

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, informó este martes 17 de marzo que el restablecimiento del sistema avanza bajo protocolos estrictos, aunque reconoció las “difíciles condiciones”. Puntos clave de la recuperación:

Microsistemas activos: Se han logrado levantar pequeñas islas de generación en varias provincias.

Prioridad termoeléctrica: El objetivo actual es energizar las grandes centrales, el pilar del suministro.

Obstáculo crítico: La falta de diésel y fueloil para los motores de arranque rápido (generación distribuida) dificulta el encendido de las termoeléctricas obsoletas.

La “tormenta perfecta” sobre la infraestructura cubana