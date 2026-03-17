Apagón masivo y terremoto en Cuba: Situación crítica en la isla

El <b>Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais)</b> confirmó que el temblor ocurrió a las <b>00:28</b> hora local, con epicentro a <b>37 kilómetros de Imías, Guantánamo</b>. El sismo, que se sintió con fuerza en <b>Santiago de Cuba</b>, ocurrió en el peor escenario posible: con el <b>62 %</b> del país sin corriente eléctrica y las comunicaciones interrumpidas debido a la desconexión del <b>SEN</b>.Aunque el <b>Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) </b>registró una magnitud de<b> 5.8</b> seguida de una réplica de<b> 4.7</b>, el impacto emocional en la población es incalculable, tras días de apagones que alcanzan las <b>15 horas diarias</b> en la capital y hasta <b>48 horas</b> en provincias.