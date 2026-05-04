Caja de Seguro Social confirma renuncia de su presidente de Junta Directiva

La Caja de Seguro Social (CSS) informó la noche de este lunes 4 de mayo que recibió la renuncia de Ricardo Sotelo Guedes a sus cargos como presidente y miembro de la Junta Directiva, en representación del sector empleador.

La CSS indicó que se mantiene firme en su propósito de garantizar la estabilidad y sostenibilidad de la institución, colocando al asegurado y a sus familias en el centro de su gestión.

Asimismo, señaló que los mecanismos de gobernanza institucional contemplan las disposiciones necesarias para asegurar la continuidad de las funciones de la Junta Directiva, así como la designación del reemplazo del representante del CONEP y la elección de un nuevo presidente, conforme a la normativa vigente.

La entidad reiteró su compromiso con la estabilidad, la legalidad y la prestación eficiente de servicios a la población asegurada.