Protestas en Cuba se intensifican en medio de prolongados apagones y crisis económica

La tensión social en Cuba continúa en aumento. En medio de prolongados apagones, escasez de alimentos y un deterioro sostenido de las condiciones económicas, diversas manifestaciones han surgido en distintas zonas del país, como resultado del creciente descontento de la población.Las protestas, que ya suman al menos ocho noches consecutivas en distintas localidades del país, reflejan un clima de agotamiento colectivo que se ha ido intensificando a medida que la crisis económica y energética golpea con mayor fuerza a la población. En la madrugada del pasado sábado 14 de marzo, el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, 460 kilómetros de La Habana, fue el escenario donde cientos de personas salieron para manifestarse contra el gobierno por los apagones prolongados, escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida.De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales y plataformas digitales independientes como <b>14ymedio</b> y <b>Cibercuba</b>, grupos de manifestantes irrumpieron en la sede local del Partido Comunista de Cuba en Morón. Allí sacaron muebles, documentos y retratos de autoridades que posteriormente fueron quemados en plena vía pública, en un acto que simbolizó el rechazo de los participantes hacia la dirigencia política del país. En algunos sectores también se registraron cacerolazos y concentraciones espontáneas. El detonante inmediato del estallido social habría sido un prolongado corte eléctrico que mantuvo al municipio de Morón sin servicio durante más de 30 horas. Sin embargo, el trasfondo del descontento va mucho más allá de la crisis energética.