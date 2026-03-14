Protestas en Cuba se intensifican en medio de prolongados apagones y crisis económica

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales y plataformas digitales independientes como 14ymedio y Cibercuba , grupos de manifestantes irrumpieron en la sede local del Partido Comunista de Cuba en Morón. Allí sacaron muebles, documentos y retratos de autoridades que posteriormente fueron quemados en plena vía pública, en un acto que simbolizó el rechazo de los participantes hacia la dirigencia política del país. En algunos sectores también se registraron cacerolazos y concentraciones espontáneas. El detonante inmediato del estallido social habría sido un prolongado corte eléctrico que mantuvo al municipio de Morón sin servicio durante más de 30 horas. Sin embargo, el trasfondo del descontento va mucho más allá de la crisis energética.

Las protestas, que ya suman al menos ocho noches consecutivas en distintas localidades del país, reflejan un clima de agotamiento colectivo que se ha ido intensificando a medida que la crisis económica y energética golpea con mayor fuerza a la población. En la madrugada del pasado sábado 14 de marzo, el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, 460 kilómetros de La Habana, fue el escenario donde cientos de personas salieron para manifestarse contra el gobierno por los apagones prolongados, escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida.

La tensión social en Cuba continúa en aumento. En medio de prolongados apagones, escasez de alimentos y un deterioro sostenido de las condiciones económicas, diversas manifestaciones han surgido en distintas zonas del país, como resultado del creciente descontento de la población.

El estallido social

Un día antes de la protesta registrada, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó en una conferencia de prensa que mantienen conversaciones con autoridades estadounidenses. La Estrella de Panamá ya había reportado que en esas conversaciones estaban encabezadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y Raúl Rodríguez Castro, uno de los nietos de Raúl Castro. El objetivo: buscar una salida negociada a la profunda crisis y al severo cerco energético.

Tras este anuncio, la tensión interna continúo creciendo. En redes sociales miles de personas comenzaron a difundir videos donde se muestra a decenas de personas concentradas en distintos puntos del municipio, coreando consignas y denunciando los apagones y el alto costo de la vida. El periódico provincial Invasor, citado por la agencia AFP, reportó al menos cinco arrestos. En uno de los videos que circulan en redes sociales se observa a un joven siendo trasladado por otros manifestantes tras recibir un disparo en el muslo, presuntamente efectuado por un agente policial.

Organizaciones defensoras de derechos humanos también reaccionaron a los acontecimientos. Desde Madrid, la organización afirmó que, pocas horas después de una comparecencia televisada del presidente Miguel Díaz‑Canel, “el pueblo salió a las calles con la exigencia de libertad y de cambio de sistema”.

La agencia AFP reportó que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció este sábado el “malestar” social por los apagones y escasez de alimentos que vive isla, pero denunció actos vandálicos cometidos durante protestas recientes y aseguró que para “no habrá impunidad” para los hechos violentos. “Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones”, pero “lo que nunca será comprensible, justificado, ni admitido es la violencia”, escribió el mandatario en su cuenta en X, luego de que en la madrugada varias personas asaltaran la sede del Partido Comunista en el municipio de Morón, a unos 460 kilómetros de La Habana.

“Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”, aseguró Díaz-Canel.