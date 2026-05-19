Importación extra y cuota nacional: Plan para el cerdo en 2026

El <b><a href="/tag/-/meta/gobierno-nacional-de-panama">Gobierno Nacional</a></b> modificó la política de control de importaciones porcinas e implementó una reestructuración logística para el abastecimiento de fin de año. A través del <b>Decreto N. 5-26</b>, el Consejo de Gabinete autorizó un volumen adicional máximo de <b>1,500 toneladas métricas</b> <b>de producto terminado</b> <b>e igual cantidad de materia prima para la industria nacional</b>. La medida establece como fecha límite de internación el 31 de diciembre de 2026.La decisión de adicionar estas cantidades ocurrió después de que el <b><a href="/tag/-/meta/mida-ministerio-de-desarrollo-agropecuario">Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)</a></b> identificó que algunas fracciones arancelarias correspondientes a productos terminados y materia prima requerían un ajuste en los volúmenes autorizados para 2026. Según el informe técnico, este incremento no afectará el control ni el cumplimiento de las normas nacionales aplicadas al sector.