Importación extra y cuota nacional: Plan para el cerdo en 2026

El Gobierno Nacional modificó la política de control de importaciones porcinas e implementó una reestructuración logística para el abastecimiento de fin de año. A través del Decreto N. 5-26, el Consejo de Gabinete autorizó un volumen adicional máximo de 1,500 toneladas métricas de producto terminado e igual cantidad de materia prima para la industria nacional. La medida establece como fecha límite de internación el 31 de diciembre de 2026. La decisión de adicionar estas cantidades ocurrió después de que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) identificó que algunas fracciones arancelarias correspondientes a productos terminados y materia prima requerían un ajuste en los volúmenes autorizados para 2026. Según el informe técnico, este incremento no afectará el control ni el cumplimiento de las normas nacionales aplicadas al sector.

Ajuste técnico arancelario

El ajuste modificó el esquema previo. El Comité de la Cadena Agroalimentaria del Cerdo y sus Derivados, en su reunión del 14 de abril de 2026, recomendó ampliar las 1,500 toneladas métricas sobre el volumen total que fijó el Decreto de Gabinete 24 del 10 de junio de 2025. Hasta antes de esta resolución, la disposición para el año 2026 bajo licencias no automáticas de importación se limitaba a 8,062 toneladas métricas. Los rubros autorizados quedaron segmentados por partidas específicas. La resolución permitió la importación de hasta 1,500 toneladas métricas del producto terminado “Paleta cocida ahumada jamón picnic” y un tonelaje idéntico de materia prima clasificado en las partidas de “Piernas y sus trozos, Paletas y sus trozos”. Este nuevo dictamen modificó formalmente el Decreto de Gabinete N.° 4 de 10 de enero de 2024, el cual sufrió cambios previos mediante el Decreto de Gabinete N° 18 de 8 de abril de 2025 y recibió adiciones a través del Decreto de Gabinete N° 24 de 10 de junio de 2025. Con la inclusión de los artículos 2E y 2F, las autoridades buscan estabilizar el abastecimiento industrial.

Abastecimiento nacional para diciembre