Embajada de EE.UU. en Panamá destaca inversión y buenas prácticas de empresas

La Embajada de Estados Unidos en Panamá celebró el reconocimiento “Buena Compañía”, en el marco de la conmemoración Freedom 250, que marca los 250 años de independencia de Estados Unidos. El evento reunió a empresas panameñas y norteamericanas que fortalecen los vínculos bilaterales y promueven buenas prácticas empresariales.

El embajador Kevin Marino Cabrera destacó que esta iniciativa busca resaltar el papel de compañías ejemplares: “Por la celebración de los 250 años de Estados Unidos, tenemos nuestra iniciativa que es Buena Compañía, celebrando compañías ejemplares. Hoy son 23 empresas, algunas americanas y otras panameñas, que reflejan esa relación que hemos mantenido por más de 120 años”, señaló.

La presidenta de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham Panamá), Mariela de la Guardia Oteiza, subrayó que la relación comercial con Estados Unidos es fundamental. “Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, y estamos felices de celebrar con ellos también su independencia, que este año cumple 250 años”, afirmó.

El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos resaltó el papel de la inversión extranjera en el desarrollo económico del país. Señaló que “la inversión extranjera es importantísima para nuestra economía y las empresas que hoy estamos celebrando han invertido en Panamá, han creado negocio y empleo, que es lo más importante”.

El vicecanciller enfatizó además el compromiso del gobierno en mantener un entorno favorable para los negocios. “El mensaje del gobierno es que Panamá es un país con un ambiente de negocios amigable, donde queremos asegurarnos de que las empresas se sientan a gusto y piensen en sus planes a largo plazo en Panamá”, agregó.