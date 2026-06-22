Panamá, epicentro diplomático del Congreso Anfictiónico

Panamá vive una jornada de intensa actividad diplomática con la llegada de mandatarios y altas autoridades de la región que participan en la Semana de Alto Nivel en conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se desarrollan en el país.

Ayer, los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Honduras, Nasry Asfura Zablah, junto al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, arribaron de forma escalonada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde fueron recibidos con honores protocolares por autoridades panameñas.

En el marco de los actos oficiales, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, explicó que la agenda de la cumbre incluye temas de seguridad, política y cooperación entre los países del hemisferio.

El canciller señaló que los jefes de Estado participarán en distintos espacios de diálogo y que los temas a tratar surgirán de las propias conversaciones entre los mandatarios durante el encuentro.

“Los presidentes tienen muchas iniciativas y surgirán temas entre ellos”, afirmó el canciller.

Martínez-Acha también destacó que uno de los momentos más simbólicos del evento será la donación por parte de Brasil de las actas originales del Congreso Anfictiónico de 1826, considerado un hito histórico en la integración regional.

“Agradecemos eternamente al gobierno de Brasil, al presidente Lula, una muestra más de la relación entre las dos naciones, entre los dos presidentes”, expresó.

Asimismo, indicó que el presidente panameño sostendrá un almuerzo con jefes de gobierno y representantes internacionales, previo a la inauguración de la 50.ª Asamblea General de la OEA.

Panamá, centro diplomático del hemisferio

El evento reúne 79 representaciones de Estados y 21 delegaciones de organismos internacionales, además de 34 ministros y viceministros, seis secretarios generales y 55 enviados especiales de alto nivel, lo que refuerza el papel de Panamá como punto de encuentro político del continente.

Las actividades continuarán durante la semana con reuniones bilaterales, sesiones de la OEA y actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, en un contexto de amplio debate sobre cooperación, democracia y seguridad regional.