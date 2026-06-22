Recapturan a evadido de La Joyita; aún faltan 15 prófugos

La Policía Nacional recapturó a José Leonardo Cajiga Cuesta, quien se mantenía prófugo desde el pasado 1 de junio tras evadirse del Centro Penitenciario La Joyita, informaron este lunes 22 de junio.

La captura se produjo en el sector de El Hueco de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito, luego de operativos desarrollados en distintos puntos del país, informó la entidad.

De acuerdo con la Policía Nacional, Cajiga Cuesta cumple una condena por delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de robo con arma de fuego.

Las autoridades indicaron que el detenido será puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes para continuar el proceso legal relacionado con su evasión del centro penitenciario.

La recaptura ocurre mientras los organismos de seguridad mantienen la búsqueda de otros 15 prófugos que continúan sin ser ubicados tras escapar de La Joyita.

La Policía Nacional señaló que las operaciones para dar con el paradero de los restantes evadidos continúan en diferentes sectores del país.