Cae pandillero evadido de La Joyita en Pan de Azúcar: quedan 19 prófugos en las calles

Los operativos de inteligencia tras la fuga masiva del Centro Penitenciario La Joyita se concentran ahora en las zonas con mayor presencia del crimen organizado en la capital. Unidades de la Policía Nacional recapturaron en el distrito de San Miguelito a Irving Xavier Rodríguez Rivas, de 30 años, un peligroso recluso condenado por el delito de pandillerismo que permanecía prófugo desde el pasado lunes 1 de junio.

Rodríguez Rivas fue ubicado en el sector de Pan de Azúcar, ubicado en el corregimiento Mateo Iturralde. El operativo saca de circulación a un miembro activo de redes delictivas, cuya detención confirma que los fugitivos están utilizando los barrios controlados por bandas locales para ocultarse y recibir apoyo logístico en el exterior.

Con la caída de este reo, el saldo de la masiva evasión de 195 internos se ajusta a 176 recapturados, manteniendo bajo alerta a los estamentos de seguridad por los 19 convictos que aún caminan libres por las calles del país. La captura se suma a la del homicida Daniel Enrique Padilla Lasso, interceptado recientemente en una residencia abandonada en el corregimiento de Las Mañanitas.

La detención de Rodríguez Rivas reactiva las alarmas sobre los hallazgos de la “Operación Cerrojo”, la requisa de contingencia con casi 6,000 policías que desnudó el autogobierno en La Joyita. Las autoridades sostienen la hipótesis de que la red clandestina de 61 routers, antenas wifi y tres paneles solares incautados en las celdas fue la herramienta clave que permitió a los reclusos coordinar con pandillas de San Miguelito y el sector este la logística para el escape masivo.

El detenido será puesto a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para enfrentar nuevos cargos por el delito de evasión, antes de ser recluido nuevamente en el sistema penitenciario. En tanto, el Ministerio de Seguridad mantiene activos los bloques de búsqueda y los controles de carreteras en distintos puntos del territorio nacional.