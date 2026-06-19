Se tipifica en Panamá el fraude de paternidad como delito y establece penas de cárcel

El presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> promulgó este miércoles la<b> Ley No. 535,</b> que tipifica por primera vez el fraude de paternidad como delito en el <b>Código Penal panameño</b>. La norma, publicada en la <b>Gaceta Oficial</b>, establece <b>penas de dos a cinco años de prisión para quien induzca a un hombre a reconocer como hijo a un menor sin vínculo biológico</b>, oculte información sobre la verdadera paternidad o mantenga deliberadamente el engaño con perjuicio moral o económico.En su desglose, la norma ordena que en todo proceso judicial por este delito el juez disponga de oficio una <b>prueba de ADN</b> o una prueba prenatal no invasiva. Negarse sin justificación a practicarla constituye indicio grave en contra de quien se oponga.<b> </b><b>Las penas se agravan cuando el fraude supera los cinco años</b>, <b>involucra a más de un menor o genera beneficios económicos reiterados</b>.Además, al darse la declaración judicial de fraude, se cancela la filiación en el <b>Registro Civil</b> y extingue las obligaciones legales futuras del afectado (como la manutención y custodia). Sin embargo, no compromete los derechos del menor, quien conserva la protección del Estado y el derecho a conocer su padre biológico.La iniciativa partió del diputado colonense del<b> <a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico">Partido Revolucionario Democrático (PRD)</a></b>, <a href="/tag/-/meta/jairo-bolota-salazar"><b>Jairo </b><i><b>Bolota</b></i><b> Salazar</b></a>, quien la presentó en enero ante el pleno de la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>.<b>Salazar</b> señaló<b> </b>entonces que la legislación vigente dejaba a los hombres en indefensión: podían impugnar la paternidad por la vía civil, pero esa figura tenía plazos y limitaciones que resultaban insuficientes.