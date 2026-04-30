Asamblea aprueba ley que castiga el fraude de paternidad

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No. 510, que incorpora al Código Penal el delito de fraude de paternidad, una figura jurídica que busca sancionar los casos en los que un hombre es inducido, mediante engaño, a reconocer como suyo a un hijo que no tiene vínculo biológico con él.

La iniciativa establece penas de dos a cinco años de prisión, además de multas de entre 100 y 500 días-multa para quienes incurran en esta conducta. El proyecto también contempla agravantes que aumentarán la pena de una tercera parte hasta la mitad en determinadas circunstancias.

Entre los agravantes incluidos figuran los casos en que el fraude se mantenga por más de cinco años, cuando existan dos o más menores afectados o si la persona involucrada obtuvo beneficios económicos reiterados producto de la situación.