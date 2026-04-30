Asamblea aprueba ley que castiga el fraude de paternidad

Durante la discusión en el pleno legislativo, diputados aclararon que esta figura no debe confundirse con los procesos civiles de impugnación de paternidad. Argumentaron que el proyecto busca sancionar la acción deliberada de engañar a una persona respecto a la filiación de un menor.La propuesta generó debate en sectores jurídicos y sociales por las implicaciones legales y familiares que podría tener su aplicación. No obstante, sus impulsores sostienen que el objetivo de la norma no es promover persecuciones indiscriminadas, sino establecer un mecanismo disuasivo frente a conductas consideradas fraudulentas.De ser sancionada por el Ejecutivo, Panamá incorporará por primera vez en su legislación penal una tipificación específica relacionada con el fraude de paternidad.